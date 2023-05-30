Як розпізнати фальшиву купюру: інструкція від працівників НБУ

Як перевірити банкноту на справжність

Перевірте купюру на дотик

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.

На самій купюрі деякі елементи є збільшеними та ледь рельєфними. Серед них: написи та зображення, елемент для людей з послабленим зором і фрагмент портрета.

Подивіться на банкноту проти світла

При розгляді банкноти проти світла з'являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.

А ще всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються та доповнюють один одного. Цифрове позначення повинне бути без розривів і зсувів.

Змініть кут нахилу банкноти

При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Крім того, спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни та переходи кольорів. Це називається SPARK-елемент, який має свої відтінки для кожної купюри.

Наприклад, на 200 гривнях елемент повинен змінювати свій колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Як відрізнити справжні гроші від підробок (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Де обміняти зношені або пошкоджені банкноти

Для обміну значно зношених або пошкоджених банкнот та монет необхідно звернутися до будь-якого банку України або регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України.

Касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти:

які мають ознаки значного зношення або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути

зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менша ніж 55% початкової площі банкноти

Натомість підприємства, які працюють з готівкою, не приймають для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти.