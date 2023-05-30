Як розпізнати фальшиву купюру: інструкція від працівників НБУ

У щоденному грошовому обігу традиційно є готівка. Часто шахраї можуть підробити її та дати як решту. Особливо небезпечними в цьому сенсі є стихійні ринки та магазини, де немає касових апаратів. Тому отримання купюри варто відразу перевіряти на справжність.
На що потрібно звертати увагу, розповіли працівники Національного банку України.
Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.
На самій купюрі деякі елементи є збільшеними та ледь рельєфними. Серед них: написи та зображення, елемент для людей з послабленим зором і фрагмент портрета.
При розгляді банкноти проти світла з'являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.
А ще всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються та доповнюють один одного. Цифрове позначення повинне бути без розривів і зсувів.
При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.
Крім того, спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни та переходи кольорів. Це називається SPARK-елемент, який має свої відтінки для кожної купюри.
Наприклад, на 200 гривнях елемент повинен змінювати свій колір від пурпурного до золотисто-зеленого.
Як відрізнити справжні гроші від підробок (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Для обміну значно зношених або пошкоджених банкнот та монет необхідно звернутися до будь-якого банку України або регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України.
Касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти:
Натомість підприємства, які працюють з готівкою, не приймають для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти.
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