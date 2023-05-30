Как распознать фальшивую купюру: инструкция от работников НБУ

Как проверить банкноту на подлинность

Проверьте купюру на ощупь

Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.

На самой купюре некоторые элементы увеличены и едва рельефные. В их числе: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением и фрагмент портрета.

Посмотрите на банкноту против света

При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.

Все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.

Измените угол наклона банкноты

При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Кроме того, наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов. Это называется SPARK-элемент, который имеет свои оттенки для каждой купюры.

К примеру, на 200 гривнах элемент должен изменять свой цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Как отличить настоящие деньги от подделок (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Где обменять изношенные или поврежденные банкноты

Для обмена значительно изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.

Кассир банка должен без всяких ограничений принимать для обмена банкноты:

имеющие признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы

сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади

разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты

В свою очередь предприятия, работающие с наличными, не принимают для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты.