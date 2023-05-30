Как распознать фальшивую купюру: инструкция от работников НБУ

В ежедневном денежном обиходе традиционно есть наличные деньги. Часто мошенники могут подделать их и дать как сдачу. Особенно опасны в этом смысле стихийные рынки и магазины, где нет кассовых аппаратов. Поэтому получение купюры следует сразу проверять на подлинность.
На что нужно обращать внимание, рассказали работники Национального банка Украины.
Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.
На самой купюре некоторые элементы увеличены и едва рельефные. В их числе: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением и фрагмент портрета.
При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.
Все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.
При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.
Кроме того, наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов. Это называется SPARK-элемент, который имеет свои оттенки для каждой купюры.
К примеру, на 200 гривнах элемент должен изменять свой цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.
Как отличить настоящие деньги от подделок (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Для обмена значительно изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.
Кассир банка должен без всяких ограничений принимать для обмена банкноты:
В свою очередь предприятия, работающие с наличными, не принимают для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты.
Раньше мы рассказывали, в какой валюте лучше хранить деньги во время войны.
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