Як розпізнати дефіцит вітамінів в організмі? Нутриціолог назвала тривожні ознаки

Часто люди при появі проблеми зі здоров'ям починають лікувати симптом, а не шукають першопричину. Наприклад, при випадінні волосся одразу купують дорогі шампуні та косметичні маски, хоч насправді причина може критися у дефіциті цинку в організмі.

Про те, як розпізнати брак вітамінів в організмі та як відновити їх запаси, розповіла нутриціолог Юлія Погосян на своїй сторінці в Instagram .

Як розпізнати дефіцит вітамінів

"Дефіцити в організмі можна виявити, навіть не здаючи аналізи. Якщо ви постійно заїдаєте стрес, тягне до солодкого, або навпаки до солоного, часто щось під‘їдаєте зі нудьги - це також признаки, що в організмі є дефіцити", - пояснює експертка.

Вітамін D - його дефіцит спостерігається майже у 70% населення України. Брак вітаміну впливає на імунітет, проявляється у частих інфекціях, депресії, ожирінні. Він необхідний для здоров'я кісток та профілактики діабету, гіпертонії, раку.

Поповнити його запаси можна споживаючи лосось, сардину, скумбрію, яйця, червону та чорну ікру, апельсин, печінка тріски.

Магній - його дефіцит можна запідозрити при появі сильної тяги до солодкого.Також характерними ознаками є спазми у м'язах, проблеми зі сном, занепокоєння, нудота зранку під час вагітності, дратівливість.

Збагатити організм цим вітаміном можна завдяки зеленим овочам, авокадо, фрукти, ягоди, горіхи, гречка, банани.

Цинк - проявляється через часті інфекції, випадіння волосся, проблеми з вагою, втома, погіршення пам'яті, зниження лібідо, тяга до солоного та солодкого.

Поповнити запас можна із яловичини, печінки, морепродуктів, моркви, горіхів, шпинату, гороху.

Вітамін В12 - проявляється через анемію, втому, перепади настрою, низький артеріальний тиск.

Цього вітаміну багато у яловичині, бананах, морепродуктах, натуральних йогуртах, курячих яйцях.

Йод - брак цього елемента призводить до раку яєчників та грудей, проявляється у сухості шкіри, сонливості, виникає біль у м'язах та суглобах. Часті запори, депресії, порушення менструального циклу.

При дефіциті йоду варто їсти тріску, тунець, морські водорості, креветки, пшеницю, вівсянку, гречку, абрикоси, сливи.

Селен - його нестача проявляється втомою, слабкістю, поганим імунітетом, випадінням волосся, лупою, передчасним старінням.

Поповнити запаси селену, можна споживаючи сардини, лосось, оселедець, курку, індичку, яловичу печінку, гриби, насіння чіа.

Залізо - проявляється частою втомою, слабкістю, блідою шкірою, запамороченням, випадінням волосся, у дітей - синдром дефіциту ваги, гіперактивність.

При дефіциті варто їсти субпродукти, яблука, гречку, бобові, фініки, устриці, яйця.