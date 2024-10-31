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Як по розмові зрозуміти, що поруч з вами нарцис: 7 червоних прапорців

Як можна визначити нарциса у розмові (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Спілкування з нарцисом - не найприємніша розмова у житті, яка ще й впливає на емоційний стан. Після такої розмови може виникати почуття провини, спустошення, сильної втоми. Бо такі люди люблять самостверджуватися за рахунок інших. Як же зрозуміти, що поруч з вами опинився саме нарцис?

Які 7 чітких ознак вказують, що ви спілкуєтеся з нарцисом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Psychology Today.

Тримає постійно фокус на собі

Нарциси живуть у стані щохвилинного моніторингу свого статусу і їм важливо, щоб їх слухали, ними захоплювалися. Якщо ви під час розмови подивитеся на свій телефон, то приготуйтеся до розлюченої реакції від нарциса.

Настрій стрімко погіршується

Нарцисам необхідно качати енергію з інших людей, бо саме так вони заповнюють свою внутрішню порожнечу, відволікаються та витісняють свій біль.

Навіть, коли ви обговорюєте погоду, розмова буде вкрай стомлюючою, а після ви себе відчуєте, ніби вийшли з захисту диплома або серйозної співбесіди.

Відчуття занепокоєння

Начебто все добре, розмова спокійна, але ви чомусь відчуваєте тривожність. І це легко пояснити: нарцис проектує негатив на співрозмовника, витісняючи його власні емоції.

Не може вести адекватну суперечку та визнати провину

Нарцису важливо показати, що він ідеальний. Тому він вважає, що не може помилятися або чогось не знати. Не намагайтеся сперечатися з такою людиною, бо вона все одно доводитиме з піною біля рота, що небо зелене, а ви просто нічого не розумієте.

На вас зганяють гнів

Якщо нарцис відчуває негативні емоції, він може вилити їх на співрозмовника й для таких людей немає заборонених зон. При цьому все буде виглядати так, ніби ви самі винні у ситуації. Слухайте голос свого розуму та не піддавайтеся провокаціям нарциса.

Вас знецінюють

Але нарциси це роблять дуже вміло. Наприклад, нарциси люблять двозначні компліменти або ж злі жарти. Якщо покажете, що вас зачепило і заковтнете наживку - вас звинуватять у неправильному сприйнятті та вигадуванні. А от якщо посміхнетеся та кивнете - нарцис прийде у лють.

Говорять спочатку одне, потім інше

У нарцисів немає правди та брехні, а є лише ситуація, яку треба вигідно підлаштувати під себе. Тому вони можуть легко брехати, лицемірити та плутатися у свідченнях. А згодом звинуватити вас, що ви не так почули, не так зрозуміли або він взагалі цього не казав.

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