Как по разговору понять, что рядом с вами нарцисс: 7 красных флажков

Общение с нарциссом - не самый приятный разговор в жизни, который еще и влияет на эмоциональное состояние. После такого разговора может возникать чувство вины, опустошения, сильной усталости. Ибо такие люди любят самоутверждаться за счет других. Как понять, что рядом с вами оказался именно нарцисс?
Какие 7 четких признаков указывают, что вы общаетесь с нарциссом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychology Today.
Нарциссы живут в состоянии ежеминутного мониторинга своего статуса, и им важно, чтобы их слушали, ими восхищались. Если вы во время разговора посмотрите на свой телефон, то приготовьтесь к разъяренной реакции от нарцисса.
Нарциссам необходимо качать энергию из других людей, потому что именно так они заполняют свою внутреннюю пустоту, отвлекаются и вытесняют свою боль.
Даже когда вы обсуждаете погоду, разговор будет крайне утомительным, а после вы себя почувствуете, будто вышли из защиты диплома или серьезного собеседования.
Вроде бы все хорошо, разговор спокойный, но вы почему-то чувствуете тревожность. И это просто объяснимо: нарцисс проектирует негатив на собеседника, вытесняя его собственные эмоции.
Нарциссу важно показать, что он идеален. Поэтому он считает, что не может ошибаться или чего-нибудь не знать. Не пытайтесь спорить с таким человеком, потому что он все равно будет доказывать с пеной у рта, что небо зеленое, а вы просто ничего не понимаете.
Если нарцисс испытывает негативные эмоции, то он может вылить их на собеседника и для таких людей нет запретных зон. При этом все будет выглядеть так, будто вы сами виноваты в ситуации. Слушайте голос своего ума и не поддавайтесь провокациям нарцисса.
Но нарциссы это делают очень умело. Например, нарциссы любят двузначные комплименты или злые шутки. Если покажете, что вас задело и заглотите наживку - вас обвинят в неправильном восприятии и придумывании. А вот если улыбнетесь и кивнете - нарцисс придет в ярость.
У нарциссов нет правды и лжи, а есть только ситуация, которую нужно выгодно подстроить под себя. Поэтому они могут легко лгать, лицемерить и путаться в показаниях. А потом обвинить вас, что вы не так услышали, не так поняли или он вообще этого не говорил.
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