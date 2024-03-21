Як росіяни нищать Сумщину: моторошні фото з прикордоння

Найбільше від обстрілів страждають Миколаївська, Юнаківська, Краснопільска, Білопільска, Миропільска, Великописарівська, Попівська, Середино-Будська, Есманська, Свеська громади.

Місцеві жителі масово евакуйовуються, і з собою забирають тільки документи та частково - домашніх тварин. Речей, якщо встигають взяти, беруть мінімум. Волонтери збиваються з ніг, щоб усім встигнути допомогти. Також намагаються вивозити на безпечні території тварин, яких господарі змушені були покинути.

"Зараз усе прикордоння горить. Ворог намагається стерти все у наших громадах. Останнім часом я була на прикордонні, у Великописарівській, Білопільській громадах. Я завжди їжджу до людей, які знаходяться у 5-кілометровій зоні, у яких городи вже часто межують з Росією, з гуманітарною місією. Тому що люди, які залишаються на прикордонні, не отримують жодної фінансової підтримки. Все, що вони мали – це городи та худоба", - розповіла волонтерка "Європейського фонду допомоги" Катерина Андреєва.

Росіяни знищують Сумщину (фото: Національна поліція України, Кордон.Медіа)

Редактор Великописарівської газети "Ворскла" розповів, що евакуація цивільного населення дуже ускладнилась, бо окупанти зруйнували міст на Попівку. Доля багатьох мешканців села зараз невідома і за деякими даними там за останні дні загинуло 5 осіб. З селом немає зв'язку і люди звідти виходять пішки, польовими дорогами.

Через обстріли страждає цивільна та критична інфраструктура, адмінбудівлі, житлові будинки. Руйнують мости та дороги. У Великій Писарівці фактично повністю знищений центр села.

13 березня там розпочали евакуацію і вивезли майже 300 людей. З села Рижівка вивезли 140 жителів, але там ще залишилися пенсіонери. Волонтерів туди не пускають через безпекову ситуацію.

"Ситуація по Великописарівській громаді наступна: у нас дуже гучно: обстріляні всі адміністративні будівлі, частина приватних та муніципальних. Через активізацію військових дій наше село зазнало великих руйнувань. Лише за останні дні було знищено місцеву поліклініку, будинок культури, аптеки, магазини, та десятки приватних будинків. У селі незліченна кількість будинків-привидів – ті, що вціліли, але в них більше не повернуться люди", - розповіла голова громади Людмила Бірюкова.