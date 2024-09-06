Як робити домашнє завдання з школяриком без сліз та конфліктів: поради батькам

Ви з дитиною сіли за виконання домашнього завдання, а вона плаче, відволікається, говорить, що нічого не розуміє. Ситуація починає виходити з-під контролю й от ви вже в розпачі підвищуєте голос, а ваш школярик плаче ще голосніше. Знайома картина?

Причин, чому дитина не може зосередитися на завданнях, може бути безліч. Це: втома, голод, спрага, страх, переживання за результат і навіть побоювання, що батьки будуть сварити, яке це бувало раніше.

Є декілька правил, які допоможуть вам подолати всі ці проблеми та налагодити позитивну комунікацію з дитиною.

Позбавтеся напруження

Часом батькам важко стримуватися. І це не тому, що вас так дратує дитина. Це напруження в дорослого, яке виплескується у незручний момент. Якщо якась вправа вас розгнівала, то поговоріть з дитиною. Поясніть, що ви злитеся не на неї. Якщо справитися з роздратуванням не вдається, то відкладіть домашні завдання на потім або попросіть когось з членів сім'ї вас замінити.

Радість від знань

Інтелект та загальний розвиток дитини формуються не тільки школою. Вивчати ту ж саму математику, фізику чи англійську мову можна у різні способи. Зараз дуже багато сучасних гуртків для дітей і можна обрати те, що дитини буде цікаво. Нехай додатково відвідує ті заняття, де відчуватиме радість та легкість.

Щоденник досягнень

Зважати на власні ресурси та самоаналізувати свої успіхи - гарна звичка. Вона допомагає відсторонитися від оцінки та схвалень інших. Разом з дитиною ви можете створити такий щоденник, куди зможете записувати усе, що є гордістю дитини. Нехай вона сама вирішить, чим сьогодні пишається найбільше. Перемоги можуть бути великими й маленькими, проте вони зміцнюють нашу віру у себе.

Робіть своєчасно

Не слід дороблювати чи переписувати завдання пізно ввечері, коли ви повернулися з роботи. "У тебе є обов'язки - уроки. Ти маєш виконувати їх вчасно. Я тобі довіряю. Я можу перевірити з задоволенням твої зошити, але робити ввечері уроки ми не будемо".

А що робити, якщо дитина не зробила домашнє завдання або зробила абияк?

Якщо це поодинокі випадки - просто допоможіть. Дитина й справді може заплутатися та не зрозуміти завдання. Якщо ж виконання ДЗ постійно викликає труднощі - домовляйтеся з репетитором або вчителем групи продовженого дня. Дитина має розуміти, що отримає рівно стільки допомоги, скільки потребує.

Не тисніть

Один з ключових принципів - не тисніть на дитину, щоб вона одразу після школи сіла за домашні завдання. Їй потрібно пообідати, відпочити та "провітрити голову" - прогулянкою на свіжому повітрі, переглядом улюбленого мультфільму, спортивними іграми чи творчими гуртками, й навіть допомогою по дому.

Коли дитина почне робити ДЗ - не висіть у неї над душею, але будьте поруч, підказуйте, що робити. Дайте їй можливість самостійно впоратися з завданнями. Допомогайте - коли дитина про це попросить. Так ваш школярик навчиться робити завдання самостійно.

Створіть ритуал

Придумайте свій ритуал, який буде вказувати, що вже настав час для виконання домашнього завдання. Наприклад, ви включаєте лампу та підготовлюєте робоче місце. Не забувайте прибрати з поля зору всі "зайві" предмети - телефони, планшети, іграшки. Бо вони будуть розсіювати увагу дитини.

Намагайтесь сідати за уроки приблизно в один й той самий час, щоб у дитини виробилася звичка, так сама, як застелювати ліжко або чистка зубів. Складіть разом з дитиною розклад і допомагайте його дотримуватися.

Зробіть паузу

Якщо дитина не розуміє, як виконувати завдання і ви вже тричі намагались пояснити, не підвищуйте голос, не кричіть! Зробіть коротку паузу і запропонуйте дитині випити чаю або соку з печивом. Ви встигнете заспокоїтися, а дитина зможе краще осмислити отриману інформацію.

Завжди починайте з найпростіших завдань. Маленькі успіхи можуть стати джерелом мотивації для виконання складніших завдань.

Завдання - для дитини

Пам'ятайте, що домашні завдання призначені для вашої дитини, а не для вас. Тому, якщо вона вас просить про допомогу, не потрібно виконувати завдання за неї. Ваша справа - пояснити, допомогти розв'язати аналогічні завдання. Виконати "домашку" за дитину - це відкласти проблему на невизначений час.