Как делать домашнее задание со школьником без слез и конфликтов: советы родителям

Домашнее задание - это стресс как для многих школьников, так и для их родителей. Счастливы те мамы и папы, у которых детей остаются на группе продленного дня или с детства приучаются делать домашние задания самостоятельно и без проверок. Но чаще всего родителям приходится сидеть с ребенком, проверять задачи и ситуации иногда доходят до истерик, слез и скандалов.
Какие советы помогут делать домашнее задание без слез и истерик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Вы с ребенком сели за выполнение домашнего задания, а он плачет, отвлекается, говорит, что ничего не понимает. Ситуация начинает выходить из-под контроля и вот вы уже в отчаянии повышаете голос, а ваш школьник плачет еще громче. Знакомая картина?
Причин, по которым ребенок не может сосредоточиться на задачах, может быть множество. Это: усталость, голод, жажда, страх, переживание за результат и даже опасения, что родители будут ругать, как это бывало раньше.
Есть несколько правил, которые помогут вам справиться со всеми этими проблемами и наладить положительную коммуникацию с ребенком.
Порой родителям тяжело сдерживаться. И это не потому, что вас так раздражает ребенок. Это напряжение у взрослого, которое выплескивается в неловкий момент.
Если какое-нибудь упражнение вас разозлило, то поговорите с ребенком. Объясните, что вы злитесь не на него. Если справиться с раздражением не удается, то отложите домашние задания на потом или попросите кого-нибудь из членов семьи вас заменить.
Интеллект и развитие ребенка формируются не только школой. Изучать ту же математику, физику или английский язык можно различными способами. Сейчас очень много современных кружков для детей и можно выбрать то, что будет интересно. Пусть дополнительно посещает занятия, где будет чувствовать радость и легкость.
Учитывать собственные ресурсы и самоанализировать свои успехи - хорошая привычка. Она помогает отстраниться от оценки и одобрения других. Вместе с ребенком вы можете создать такой дневник, куда сможете записывать все, что есть гордость ребенка. Пусть он сам решит, чем сегодня гордится больше всего. Победы могут быть большими и маленькими, но они укрепляют нашу веру в себя.
Не следует дорабатывать или переписывать задания поздно вечером, когда вы вернулись с работы. "У тебя есть обязанности - уроки. Ты должен выполнять их вовремя. Я тебе доверяю. Я могу проверить с удовольствием твои тетради, но делать вечером уроки мы не будем".
А что делать, если ребенок не сделал домашнее задание или сделал кое-как?
Если это единичные случаи - просто помогите. Ребенок действительно может запутаться и не понять задачи. Если же выполнение ДЗ постоянно вызывает затруднения - договаривайтесь с репетитором или учителем группы продленного дня. Ребенок должен понимать, что получит ровно столько помощи, сколько ему будет необходимо.
Один из ключевых принципов - не давите на ребенка, чтобы он сразу после школы сел за домашние задания. Ему нужно пообедать, отдохнуть и "проветрить голову" - прогулкой на свежем воздухе, просмотром любимого мультфильма, спортивными играми или творческими кружками, а также помощью по дому.
Когда ребенок начнет делать ДЗ - не висите у него над душой, но будьте рядом, подсказывайте, что делать. Дайте ему возможность самостоятельно справиться с задачами. Помогайте - когда ребенок об этом попросит. Так ваш школьник научится делать задания самостоятельно.
Придумайте свой ритуал, который будет указывать, что уже пришло время для выполнения домашнего задания. Например, вы включаете лампу и готовите рабочее место. Не забывайте убрать все "лишние" предметы - телефоны, планшеты, игрушки. Ибо они будут рассеивать внимание ребенка.
Старайтесь садиться за уроки примерно в одно и то же время, чтобы у ребенка выработалась привычка, так же как застелить кровать или чистка зубов. Составьте вместе с ребенком расписание и помогайте его соблюдать.
Если ребенок не понимает, как выполнять задания и вы уже трижды пытались объяснить, не повышайте голос, не кричите! Сделайте короткую паузу и предложите ребенку выпить чаю или сока с печеньем. Вы успеете успокоиться, а ребенок сможет лучше осмыслить полученную информацию.
Всегда начинайте с самых простых задач. Маленькие успехи могут стать источником мотивации для выполнения более сложных задач.
Помните, что домашние задания предназначены для вашего ребенка, а не для вас. Поэтому, если он просит вас о помощи, не нужно выполнять задания за него. Ваше дело - объяснить, помочь решить аналогичные задачи. Выполнить "домашку" за ребенка - это отложить проблему на неопределенное время.
Раньше мы писали, что родители не должны запрещать своим детям.
А еще рассказывали о том, какие 6 вещей делают детей в Нидерландах самыми счастливыми в мире.
При написании материала были использованы источники: Развитие ребенка, Go Mother, Parents, Nasha Mama.