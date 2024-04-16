Як за рік змінилося ставлення поляків до працівників з України: дослідження

У Польщі провели опитування серед працівників та компаній щодо того, як вони ставляться до робітників з України. Дані оприлюднили у звіті "Барометр польського ринку праці", який підготував Personnel Service.
Про результати дослідження розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Pap.pl.
78% компаній позитивно або нейтрально ставляться до працівників з України. 42% опитаних цінують в українцях здатність швидко адаптуватися, 34% - працьовитість, 30% - швидке вивчення польської мови.
Кожен четвертий підприємець зазначає, що цінує українських працівників за їхній досвід, а кожен п'ятий - за скромність, 14% - цінують знання українців.
Разом із тим, 17% роботодавців відповіли, що не цінують українських працівників ні за що. Торік цей показник становив лише 5%.
Звіт показав, що ставлення до українців зі сторони широкої громадськості погіршилась. Кожен четвертий опитаний відповів, що ставиться до українців позитивно або скоріше позитивно. Торік такі показники були на 10% вищі і становили майже третину опитаних.
Натомість на 4% зросло негативне ставлення й зараз становить 18% від загальної кількості опитаних.
При цьому 41% осіб вважають, що саме українці стали причиною сповільнення темпів зростання заробітної плати. Кожен п'ятий респондент бачить в українцю конкурента на ринку праці. 21% поляків висловили занепокоєння щодо втрати українцями роботи.
42% опитаних роботодавців позитивно ставляться до українців, а 36% - нейтрально. 13% підприємців зізнались у негативному ставленні, що на 2% більше, ніж торік.
Середні компанії ставляться до персоналу з України найкраще: 47% опитаних заявили про цілком позитивне або скоріш позитивне ставлення. Серед великих цей показник склав 44%, а серед малих компаній - 34%.
Також дослідження показало, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або в основному позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.
Опитування серед працівників проводили з 24 січня по 1 лютого 2024 року. У ньому взяли участь 1 065 осіб віком від 18 років. Також з 29 січня по 8 лютого 2024 року опитали 329 компаній.
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