Як реагувати на прокльони: церковні поради захистити себе від негативу

Як реагувати на прокльони

Від почутих лайки та прокльонів в бік себе або рідних, може виникнути бажання закритися в собі, віддалитися та якось відгородитися від злих слів та людини, яка несе злість. Як зазначає церква, така реакція є цілком адекватними емоціями духовно здорової людини на раптовий прояв чиєїсь ненависті, спалах зла та сплеск гніву. Саме ці емоції відображені в людських прокляттях.

В першому посланні Святого апостола Петра, з Нового завіту, є одна з відповідей на те, як реагувати на прокльони: "Не платіть злом за зло або лихослів’ям за лихослів’я; а, навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення" (1 Пет. 3: 9).

Православна церква України наголошує, що прокляття - це заперечення благословення. В основному, прокльони є гріховними і, як і будь-яке інше зло, здатні до руйнування, а не до створення. Крім того, прокляття здатні перетворити прекрасне на непотріб, наче паразит.

Проте в першу чергу прокльони впливають на душу того, хто їх вимовляє. А от реакція людини, яку лають, подібна до імунітету до вірусної хвороби. Якщо віра сильна, а серце спокійне, то, зіштовхнувшись з раптовим негативом, людина не буде вразливою до прокльонів.

Чому люди проклинають

На думку церкви, люди, які проклинають когось, перебувають в стані душевної нестабільності, хвороби або болю. Прокляття є зовнішніми виявами внутрішніх переживань та негативних емоцій - заздрості, злості, гніву або ненависті. Однак ці почуття не є корисними, адже протилежні добру та любові.

За словами преподобного Паїсія Святогорця, людина, на яку спрямовані прокльони, може зазнавати мук в цьому житті. Проте той, хто проклинає, попри муки в цьому житті, може зазнати страждань в іншому, якщо не висповідається і не покається.

Водночас попри ставлення до прокльонів, церква не забороняє прямо проклинати ворогів. Тож проклинати чи ні - рішення кожного.

Втім, Православна церква України зауважує, що ефективніше не проклинати зло, а боротися з ним та присікати його. Крім цього, небайдужість, взаємопідтримка, взаємодопомога українців один одному також можуть принести більше користі.