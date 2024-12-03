Как реагировать на проклятия: церковные советы оградить себя от негатива

Как реагировать на проклятия

От услышанных ругательств и проклятий в сторону себя или родных, может возникнуть желание закрыться в себе, отдалиться и отгородиться от злых слов и человека, несущего злобу. Как отмечает церковь, такая реакция является вполне адекватными эмоциями духовно здорового человека на внезапное проявление чьей-то ненависти, вспышку зла и всплеск гнева. Именно эти эмоции отражены в человеческих проклятиях.

В первом послании Святого апостола Петра, из Нового завета, есть один из ответов на то, как реагировать на проклятия: "Не платите злом за зло или злословием за злословие; а, наоборот, благословляйте, зная, что вы на это призваны наследовать благословение" (1 Пет. 3: 9).

Православная церковь Украины отмечает, что проклятие - это отрицание благословения. В основном, проклятия греховны и, как и любое другое зло, способны к разрушению, а не к сотворению. Кроме того, проклятия способны превратить прекрасное в хлам, словно паразит.

Однако в первую очередь проклятия влияют на душу того, кто их произносит. А вот реакция ругаемого человека подобна иммунитету к вирусной болезни. Если вера сильна, а сердце спокойно, то, столкнувшись с внезапным негативом, человек не будет уязвим к проклятиям.

Почему люди проклинают

По мнению церкви, люди, проклинающие кого-то, находятся в состоянии душевной нестабильности, болезни или боли. Проклятие является внешним проявлением внутренних переживаний и негативных эмоций - зависти, злобы, гнева или ненависти. Однако эти чувства не полезны, ведь противоположны добру и любви.

По словам преподобного Паисия Святогорца, человек, на которого направлены проклятия, может испытывать мучения в этой жизни. Однако тот, кто проклинает, несмотря на мучения, в этой жизни может испытывать страдания в другом, если не исповедуется и не покается.

В то же время, несмотря на отношение к проклятиям, церковь не запрещает прямо проклинать врагов. Так что проклинать или нет - решение каждого.

Впрочем, Православная церковь Украины отмечает, что эффективнее не проклинать зло, а бороться с ним и пресекать его. Кроме этого, неравнодушие, взаимоподдержка, взаимопомощь украинцев друг другу также могут принести больше пользы.