Як прописати дитину без згоди батька чи матері: поради адвоката

Як прописати дитину, якщо один із батьків не дає згоду

"Чинне законодавство передбачає, що якщо дитині не виповнилося 10 років, то її місце проживання визначається за спільною згодою обох батьків. У віці від 10 до 14 років також визначається за спільною згодою батьків, але уже з урахуванням думки самої дитини. Це означає, що одному із батьків для того, щоб задекларувати місце проживання дитини, потрібна згода іншого з батьків", - каже адвокат.

Якщо ж батько чи мати проживають окремо і не дійшли згоди, з ким із них проживатиме їхня малолітня дитина, спір між ними може вирішуватись або органами опіки та піклування або судом.

"Таким чином, якщо батько чи мати не дає згоду на прописку дитини, інший з батьків повинен звертатись або з заявою до органів опіки та піклування або з позовом про визначення місця проживання дитини до суду. І у випадку позитивного результату, це замінить рішення іншого з батьків на прописку дитини та дасть можливість її зареєструвати", - пояснює Сащук.

Якщо ж дитина досягнула 14 років, то вона має право самостійно вирішувати, з ким із батьків їй проживати. Відповідно, згода від іншого з батьків на її прописку уже непотрібна.

Додамо також, що зареєструвати дитину потрібно протягом 3 місяців із дати народження. Якщо ж дитину зняли з реєстрації в одному місці проживання, то є 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстрацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності. Вартість послуги - 40,26 грн, якщо порушили термін - 67,10 грн.