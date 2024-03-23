Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Військові зі 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як працюють артилеристи-протитанкісти, головна зброя яких - ПТРК "Стугна-П". Потужні кадри з бойовими буднями захисників України вразили мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
На фото можна побачити, як військові працюють на фронті. Вони допомагають піхоті й знищують ворогів.
"Бійці обирають позицію, з якої прикривають піхоту від танків та іншої броньованої техніки. Їхня зброя - протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який чудово себе зарекомендував із початку "повномасштабки", - розповіли у бригаді.
Українські військові (фото: facebook.com/brigade128)
У дописі також йдеться про переваги "Стугни". Ракети цього ПЗРК, як зазначили військові, майже не залишає окупантів шансів на порятунок.
"Його силу ворог багаторазово відчув на собі, тому й боїться наближатися на відстань 5 кілометрів. "Стугна" однаково ефективна і вдень, і вночі - у цілі, на яку навелася ракета, практично немає шансів", - додали захисники України.
Кадри з фронту вразили та розчулили коментаторів. Під дописом користувачі пишуть:
"Нехай Господь буде завжди поруч з вами та оберігає від ворожої зброї. Молимось за вас"
"Найдорожчі, найрідніші, хай береже вас Господь! Любимо, чекаємо!"
"Дякуємо вам, наші захисники. Повертайтесь живими, всі, з перемогою".
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