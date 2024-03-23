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Как проходят боевые будни артиллеристов-противотанкистов. Именно они прикрывают пехоту (фото)

Как работают артиллеристы (фото: Facebook.com/brigade128)
Автор: Полина Иваненко

Военные из 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как работают артиллеристы-противотанкисты, главное оружие которых - ПТРК "Стугна-П". Мощные кадры с боевыми буднями защитников Украины поразили сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Как работают артиллеристы-противотанкисты

На фото можно увидеть, как военные трудятся на фронте. Они помогают пехоте и уничтожают врагов.

"Бойцы выбирают позицию, с которой прикрывают пехоту от танков и другой бронированной техники. Их оружие - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", прекрасно себя зарекомендовавший с начала "полномасштабки", - рассказали в бригаде.

Украинские военные (фото: facebook.com/brigade128)

В сообщении также говорится о преимуществах "Стугни". Ракеты этого ПЗРК, как отметили военные, почти не оставляет окупантов шансов на спасение.

"Его силу враг многократно ощутил на себе, потому и боится приближаться на расстояние 5 километров. "Стуга" одинаково эффективна и днем, и ночью - у цели, на которую навелась ракета, практически нет шансов", - добавили защитники Украины.

Фото войны (фото: facebook.com/brigade128)

Как реагирует сеть

Кадры с фронта поразили комментаторов. Под постом пользователи пишут:

  • "Пусть Господь будет всегда рядом с вами и оберегает от вражеского оружия. Молимся о вас"

  • "Самые дорогие, самые родные, да хранит вас Господь! Любим, ждем!"

  • "Спасибо вам, наши защитники. Возвращайтесь живыми, все, с победой".

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