Как проходят боевые будни артиллеристов-противотанкистов. Именно они прикрывают пехоту (фото)

Как работают артиллеристы-противотанкисты

На фото можно увидеть, как военные трудятся на фронте. Они помогают пехоте и уничтожают врагов.

"Бойцы выбирают позицию, с которой прикрывают пехоту от танков и другой бронированной техники. Их оружие - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", прекрасно себя зарекомендовавший с начала "полномасштабки", - рассказали в бригаде.

Украинские военные (фото: facebook.com/brigade128)

В сообщении также говорится о преимуществах "Стугни". Ракеты этого ПЗРК, как отметили военные, почти не оставляет окупантов шансов на спасение.

"Его силу враг многократно ощутил на себе, потому и боится приближаться на расстояние 5 километров. "Стуга" одинаково эффективна и днем, и ночью - у цели, на которую навелась ракета, практически нет шансов", - добавили защитники Украины.

Фото войны (фото: facebook.com/brigade128)

Как реагирует сеть

Кадры с фронта поразили комментаторов. Под постом пользователи пишут: