Як продовжити життя батареї вашого iPad: 7 корисних порад

Причини швидкого розряду батареї iPad

Батарея iPad, що швидко розряджається, може бути дуже дратівливою, але розуміння причин цієї проблеми допоможе вам усунути неполадки або бути більш уважним. Простий вік iPad може скоротити термін служби батареї.

Ще одна поширена причина - енерговитратний додаток. Деякі застосунки можуть сильно розряджати батарею, постійно використовуючи ресурси, звертаючись до GPS або безперервно підключаючись до Інтернету і т.д.

Різні налаштування вашого iPad також можуть виснажувати батарею. Занадто яскравий екран, постійно увімкнений Bluetooth і навіть Wi-Fi, який шукає з'єднання, можуть навантажити навіть найвитривалішу батарею.

Як продовжити час роботи батареї iPad, заощаджуючи енергію

Перезавантажте iPad

Це не налаштування, але вимкнення та включення iPad можуть вирішити проблеми. Робити це щодня не потрібно. Однак, перш ніж змінювати налаштування, спробуйте перезавантажити пристрій.

Відрегулюйте яскравість екрану

iPad має функцію автоматичного регулювання яскравості залежно від рівня освітленості у приміщенні. Тим не менш, зниження загальної яскравості може бути найкращим способом продовжити час роботи від батареї.

Якщо ви не використовуєте будь-який Bluetooth-пристрій, вимкніть Bluetooth у меню налаштувань або в Центрі керування iPad.

Ви можете швидко відкрити Центр керування iPad, провівши пальцем вниз від верхнього правого кута екрана (iPadOS 14 і 13, а також iOS 12) або вниз (в iOS 7-11).

Рідше перевіряйте пошту

За замовчуванням iPad, iPad Pro та iPad Mini перевіряють нову пошту кожні 15 хвилин. Вони також перевіряють пошту кожен раз, коли ви відкриваєте сам додаток "Пошта", тому досить легко відкласти цю перевірку до 30 хвилин або години. Також є можливість перевіряти пошту лише вручну.

Вимкніть оновлення додатків у фоновому режимі

Оновлення додатків у фоновому режимі дозволяє вашим застосункам залишатися актуальними, оновлюючи їх, коли iPad знаходиться в режимі очікування або коли ви використовуєте інший додаток.

Це витрачає заряд батареї, тому якщо вам не важливо, щоб iPad оновлював стрічку новин Facebook і чекав на вас, відключіть цю функцію.

Оновлення програмного забезпечення iPad

Важливо оновлювати iOS до останніх версій. Оновлення iPad допомагає оптимізувати час роботи від батареї та забезпечує наявність на вашому iPad останніх виправлень безпеки та усунення помилок, що сприяє більш плавній роботі пристрою.

Скоротіть анімацію

Це невеликий трюк, який дозволяє заощадити трохи заряду батареї та зробити iPad трохи більш чуйним.

Інтерфейс iPad включає анімації, такі як збільшення та зменшення вікон, а також ефект паралаксу на значках, що створює анімацію зависання над фоновим зображенням. Ви можете вимкнути ці ефекти інтерфейсу, щоб заощадити заряд батареї.

Перейдіть до “Налаштування”, потім “Універсальний доступ” та “Рух” (iPadOS 14 та 13). Або "Налаштування", далі "Основні", "Універсальний доступ" та "Скоротити рух" (iOS 12, iOS 11 та iOS 10), щоб налаштувати ці параметри.

Smart Case

Розгляньте можливість покупки чохла Smart Case, який може заощаджувати заряд батареї, переводячи iPad в режим сну при закритті кришки.