Як прочистити труби на кухні без тросу та хімії: 6 простих лайфхаків

Залити гарячу воду

Хоча від стійких засмічень навряд можна позбутися лише гарячою водою, в деяких випадках вона може допомогти - наприклад, усунути засмічення від жирів та олій, які з часом стають твердими.

Використати соду з оцтом

Щоб уникнути використання агресивних хімічних речовин під час прочистки труб кухонної мийки, можна зробити власний засіб для прочищення каналізації з натуральних інгредієнтів.

Для цього змішайте в однакових частинах харчову соду та оцет і вилийте в каналізацію - бульбашкова реакція може допомогти позбутися засмічення. Зачекайте 10-15 хвилин, а потім промийте каналізацію гарячою водою.

Ця комбінація творить дива в багатьох побутових ситуаціях, і те ж саме можна сказати про каналізацію. Інший спосіб - спочатку засипати в зливний отвір соду, а потім залити порошок оцтом.

Використати соду та лимонний сік

Лимонний сік також може використовуватися для гасіння соди, тож ефект буде подібний реакції соди та оцту. Але лимон також має свою перевагу - він ароматизує кухню, відлякуючи мошок.

Щоб прочистити труби мийки цим способом, змішайте однакові частини соди та соку і залийте суміш в отвір мийки. Зачекайте приблизно 15 хвилин, а потім промийте труби гарячою водою.

Засипати соду та сіль

Подібно до харчової соди та оцту, така комбінація також може допомогти позбутися засмічення в трубі. Для цього змішайте пів склянки кухонної солі та пів склянки харчової соди в чашці або мисці і вилийте суміш в засмічену каналізацію.

Залиште соду з сіллю приблизно на 30 хвилин або на ніч, якщо засмічення дуже сильне. Потім змийте домашній засіб гарячою водою.

Використати вантуз

Використання вантуза - один з найпростіших і найефективніших способів прочищення зливної труби. Помістіть вантуз над зливом і штовхайте його вниз і вгору, доки засмічення не буде усунуто.

Переконайтеся, що основна частина вантуза щільно прилягає до поверхні, інакше результат буде неефективним.

Прочистити сифон

Сифон, вигнута частина водопровідної системи, яка розташована під раковиною, призначений для збору сміття та запобігання його потраплянню в каналізацію.

З часом сифон може залишками їжі, мильною піною та іншим сміттям. Щоб прочистити труби кухонної мийки без хімії, зніміть сифон і промийте його щіткою та гарячою водою.