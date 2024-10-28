Как прочистить трубы на кухне без троса и химии: 6 простых лайфхаков

Залить горячую воду

Хотя от стойких засоров вряд ли можно избавиться только горячей водой, в некоторых случаях она может помочь - например, устранить засор от жиров и масел, которые со временем становятся твердыми.

Использовать соду с уксусом

Чтобы избежать использования агрессивных химических веществ при прочистке труб кухонной мойки, можно сделать собственное средство для прочистки канализации из натуральных ингредиентов.

Для этого смешайте в одинаковых частях пищевую соду и уксус и вылейте в канализацию - пузырьковая реакция может помочь избавиться от засорения. Подождите 10-15 минут, затем промойте канализацию горячей водой.

Эта комбинация творит чудеса во многих бытовых ситуациях, и то же можно сказать о канализации. Другой способ - сначала засыпать в сливное отверстие соду, а затем залить порошок уксусом.

Использовать соду и лимонный сок

Лимонный сок также может использоваться для тушения соды, поэтому эффект будет подобен реакции соды и уксуса. Но лимон также имеет свое преимущество - он ароматизирует кухню, отпугивая мошек.

Чтобы прочистить трубы мойки, смешайте одинаковые части соды и сока и залейте смесь в отверстие мойки. Подождите примерно 15 минут, затем промойте трубы горячей водой.

Засыпать соду и соль

Подобно пищевой соде и уксусу, такая комбинация также может помочь избавиться от засорения в трубе. Для этого смешайте полстакана поваренной соли и полстакана пищевой соды в чашке или миске и вылейте смесь в засоренную канализацию.

Оставьте соду с солью примерно на 30 минут или на ночь, если засор очень сильный. Затем смойте домашнее средство горячей водой.

Использовать вантуз

Использование вантуза - один из самых простых и эффективных способов прочистки сливной трубы. Поместите вантуз над сливом и толкайте его вниз и вверх, пока засор не будет устранен.

Убедитесь, что основная часть вантуза прилегает к поверхности, иначе результат будет неэффективным.

Прочистить сифон

Сифон, изогнутая часть водопроводной системы, расположенной под раковиной, предназначен для сбора мусора и предотвращения его попадания в канализацию.

Со временем сифон может быть остатками пищи, мыльной пеной и другим мусором. Чтобы прочистить кухонную мойку без химии, снимите сифон и промойте его щеткой и горячей водой.