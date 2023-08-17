Як приймати лляну олію, щоб точно схуднути: ефективні поради

У пошуку ефективних методів схуднення все більше уваги приділяється природним засобом, серед яких особливе місце займає лляна олія. Цей продукт відомий своїми корисними властивостями та може бути корисним доповненням до здорового способу життя, спрямованого на схуднення.

Як схуднути за допомогою лляної олії та які її корисні властивості - читайте в матеріалі Styler.

Що таке олія з льону

Лляна олія отримується шляхом холодного віджиму з насіння льону, яке відзначається високим вмістом омега-3 жирних кислот, альфа-ліноленової кислоти, вітамінів та мінералів. Ці речовини відіграють важливу роль у підтримці здоров'я і можуть сприяти процесу схуднення.

Омега-3 жирні кислоти в лляній олії сприяють зниженню запалення в організмі, покращують обмін речовин та допомагають регулювати апетит. Вони також можуть підвищити чутливість клітин до інсуліну, що сприяє зниженню рівня цукру в крові та зменшенню відкладання жиру.

Альфа-ліноленова кислота, яка є частиною лляної олії, може активізувати процеси розщеплення жиру в організмі та стимулювати термогенез - вироблення тепла в організмі, що сприяє спалюванню калорій.

Лляна олія також містить вітаміни та мінерали, які можуть підтримувати ефективну роботу організму під час процесу схуднення. Вітаміни групи В допомагають збільшити енергетичний обмін та підтримують нервову систему. Мінерали, такі як магній і цинк, можуть сприяти контроль за апетитом та підтримувати здорову оболонку шлунково-кишкового тракту.

Як приймати для схуднення

З метою схуднення олію льону необхідно пити протягом п’яти тижнів за такою схемою:

Перший тиждень

1 чайна ложка вранці - натщесерце (за 30 хвилин до сніданку)

2 чайні ложки ввечері - по одній за півгодини до їжі та перед сном

Протягом цього часу кількість необхідно збільшувати та через 7 днів довести дозу за добу до однієї столової ложки.

З другого по четвертий тиждень

1 столова ложка вранці - натщесерце (за 30 хвилин до сніданку)

2 столові ложки увечері - одна за півгодини до їжі, інша безпосередньо перед сном

На четвертому тижні поступово скорочується кількість олії.

П’ятий тиждень (вихід із системи)

повторювати дозування протягом перших 7 днів

Знову вживати льон за такою системою можна через 2 місяці, не частіше.