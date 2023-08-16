Ось як насправді кава впливає на процес схуднення: пояснення дієтолога

Багато хто під час дієти налягає на каву, щоб з її допомогою втамувати голод. Але чи дійсно під час схуднення вона корисна, чи ж навпаки може завадити процесу втрати зайвої ваги?

Каву при схудненні можна пити чи ні

"Чому під час схуднення усі рекомендують обмежувати споживання кави? Сьогодні назву лише одну, але, певно все ж, основну причину. Усе досить просто - кортизол (гормон стресу і бадьорості) дуже чутливий до кофеїну", - пояснює дієтолог.

За її словами, саме кортизол у відповідь на чашечку кави дає людині прилив енергії, бадьорість, працездатність, але також дає тривожність, дратівливість, якщо зловживати напоєм, і викликає безсоння, якщо пити її увечері.

"У середньостатистичної людини дія кофеїну триватиме - 5-8 годин. Це означає, що випивши останню каву о 16 годині, ваш сон з 22-23 години буде повноцінним", - каже Кондратюк.

Ті люди, які можуть заснути навіть після кави, мають знати, що якість сну буде дуже посередньою.

"Для того, щоб людина не просто спала, а висипалась - під час сну має бути гармонійне чергування двох фаз - глибокого і швидкого сну, лише тоді вранці людина відчуватиме себе сповненою сил. Після кави і міцного чорного чаю часто страждає глибока фаза сну", - наголошує експерт.

Тобто у людини навіть після 7-8 годин сну не буде енергії і вона знову відчуватиме потребу випити каву.

"Якісний сон для схуднення дуже важливий. Тому я рекомендую пити каву/чай зі вмістом кофеїну до 16 години і обмежувати кількість горняток до двох за день", - каже дієтолог.

Чи під забороною лате і капучино

"Для схуднення потрібен дефіцит калорій. А кавові напої - лате, капучино і тому подібне містять багато цукру", - каже Кондратюк.

До прикладу вона наводить, що у 200 мл капучино (без цукру) - 75 ккал., 200 мл лате (без цукру) - 110 ккал, а 200 мл мокко (з шоколадом, але без цукру) - 170 ккал.

"Тож, якщо людина хоче схуднути і створює дефіцит калорій, то кілька випитих за день кавових напоїв зводять нанівець усі її зусилля", - пояснює дієтолог.