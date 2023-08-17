Как принимать льняное масло, чтобы точно похудеть: эффективные советы

В поиске эффективных методов похудения все большее внимание уделяется природным средствам, среди которых особое место занимает льняное масло. Этот продукт известен своими полезными свойствами и может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, направленному на похудение.

Как похудеть с помощью льняного масла и какие его полезные свойства - читайте в материале Styler.

Что такое масло из льна

Льняное масло получается путем холодного отжима из семян льна, которое отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот, альфа-линоленовой кислоты, витаминов и минералов. Эти вещества играют немаловажную роль в поддержании здоровья и могут способствовать процессу похудения.

Омега-3 жирные кислоты в льняном масле способствуют снижению воспаления в организме, улучшают обмен веществ и помогают регулировать аппетит. Они могут повысить чувствительность клеток к инсулину, что способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению отложения жира.

Альфа-линоленовая кислота, являющаяся частью льняного масла, может активизировать процессы расщепления жира в организме и стимулировать термогенез - выработку тепла в организме, что способствует сжиганию калорий.

Льняное масло также содержит витамины и минералы, которые могут поддерживать эффективную работу организма во время процесса похудения. Витамины группы В помогают увеличить энергетический обмен и поддерживают нервную систему. Минералы, такие как магний и цинк, могут способствовать контролю аппетита и поддерживать здоровую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Как принимать для похудения

В целях похудения масло льна необходимо пить в течение пяти недель по следующей схеме:

Первая неделя

1 чайная ложка утром - натощак (за 30 минут до завтрака)

2 чайные ложки вечером - по одной за полчаса до еды и перед сном

В течение этого времени количество необходимо увеличивать и через 7 дней довести дозу в сутки до одной столовой ложки.

Со второй по четвертую неделю

1 столовая ложка утром - натощак (за 30 минут до завтрака)

2 столовые ложки вечером - одна за полчаса до еды, другая непосредственно перед сном

На четвертой неделе постепенно сокращается количество растительного масла.

Пятая неделя (выход из системы)

повторять дозировку в течение первых 7 дней

Вновь употреблять лен по такой системе можно через 2 месяца, не чаще.