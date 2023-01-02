Як привести до тями організм після святкових застіль: потрібен копійчаний фрукт

Новорічні свята не обходяться без застіль, на яких багато їжі та алкоголю.

У виданні Express дали поради, як очистити організм після таких свят. Знадобиться всього один фрукт.

Як відновитись після свят?

Виходьте на вулицю та будьте активними

Більшість людей довго сидять на дивані, багато їдять і дивляться телевізор.

Малорухливий спосіб життя може викликати у людей здуття живота та призвести до нездорових звичок у їжі. Експерт пояснив, що для детоксикації організму та підвищення рівня енергії та травлення важливо виходити на вулицю та рухатися.

Пийте багато рідини, щоб вивести токсини

Після застіль необхідно багато пити рідини, мова про просту воду. Також є чудова порада, як зробити детокс організму за допомогою лимона.

Щоб уникнути зневоднення завдяки додатковим необхідним поживним речовинам, покладіть чайну ложку свіжого лимонного соку в теплу воду. Лимони багаті на вітамін С і сечогінні властивості, які можуть допомогти в детоксикації організму.

Ще один хороший варіант – пити зелений чай, оскільки він містить потужні антиоксиданти, які допомагають організму виводити шкідливі токсини.

Збільшіть споживання клітковини



Експерт виявив, що в середньому одна різдвяна вечеря може містити колосальні 956 калорій лише з основної страви.

Різдвяні обіди та алкоголь часто перевантажені цукром, для розщеплення якого організму потрібні додаткові зусилля.

Для детоксикації та покращення здоров'я кишечника включайте до раціону безліч овочів, таких як капуста, морква, фенхель та савойська капуста. Це дасть вашому тілу багато клітковини, а клітковина необхідна підтримки здоров'я.