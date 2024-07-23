Як привчити малечу до творчості: зробіть ці веселі іграшки разом з дітьми

Сумісна праця з малюком - це найкращий різновид освіти та виховання. Але коли ви думаєте, що б таке гарне зробити разом з дитиною, то невпевнені ні в її зацікавленості, ані у своїх силах?
РБК-Україна (проект Styler) підібрало кілька гарних видів сумісної творчості для дітей та батьків, які разом можуть створити чудові іграшки з найпростіших матеріалів.
Шкарпетки є у кожного, тому з цим матеріалом проблем не виникне. Діти старше чотирьох років можуть брати участь у виготовленні іграшок з шкарпеток, розвиваючи свої творчі здібності.
Ось як створити ляльку зі шкарпетки:
Галька - чудовий матеріал для створення іграшок різними техніками. Щоб виготовити цікаву іграшку, вам знадобляться галька, нетоксична біла фарба, пензлі, маркери та піднос.
Нанесіть білу фарбу на камінці і залиште їх сохнути. Коли фарба висохне, запропонуйте дитині намалювати частини різних тварин, птахів і комах на камінцях за допомогою маркерів. Наприклад, на одному камінчику може бути дзьоб, на іншому - ноги тощо. Перемішайте камінці і спробуйте скласти їх так, щоб створити повну картину.
Картонна коробка може перетворитися на резонатор для струнного музичного інструменту. Натягніть нитки як струни над отвором у коробці, і ви отримаєте чудову гітару. Дитина буде рада мати свій власний аксесуар для гри у рок-зірку.
Це чудовий спосіб провести час з дітьми і розвивати їхню креативність. Підготуйте тарілки та фарби, дайте дитині свободу для малювання. Вона може створювати будь-які малюнки - від простих візерунків до складних сценок. Після завершення роботи дайте тарілкам висохнути. Цей творчий процес приносить радість і допомагає розвивати дрібну моторику та уяву.
Колісні іграшки - класичний варіант домашніх іграшок, що допомагає дітям старше двох років зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки.
Для виготовлення коліс такої іграшки використовуйте кришки від пластикових пляшок або жерстяні банки. В якості осі можна використовувати дерев'яну шпажку або олівець. Коли колеса готові, прикріпіть їх до картонної платформи. Вашій дитині також буде цікаво прикрасити кузов кольоровим папером.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Mom Junction, Adventure in a Box, Craft Train.