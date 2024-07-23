Як привчити малечу до творчості: зробіть ці веселі іграшки разом з дітьми

Лялька зі шкарпетки

Шкарпетки є у кожного, тому з цим матеріалом проблем не виникне. Діти старше чотирьох років можуть брати участь у виготовленні іграшок з шкарпеток, розвиваючи свої творчі здібності.

Ось як створити ляльку зі шкарпетки:

заповніть шкарпетку бавовною або шерстю, залишаючи приблизно пару сантиметрів до краю;

закріпіть горлечко шкарпетки товстою ниткою або резинкою;

зімніть її з усіх боків для рівномірного розподілу матеріалу;

приклейте клейкі риси обличчя за допомогою швидковисихаючого клею;

додайте шерстяні нитки для волосся або інші декоративні елементи, наприклад, бантик.

Розфарбування гальки або камінців

Галька - чудовий матеріал для створення іграшок різними техніками. Щоб виготовити цікаву іграшку, вам знадобляться галька, нетоксична біла фарба, пензлі, маркери та піднос.

Нанесіть білу фарбу на камінці і залиште їх сохнути. Коли фарба висохне, запропонуйте дитині намалювати частини різних тварин, птахів і комах на камінцях за допомогою маркерів. Наприклад, на одному камінчику може бути дзьоб, на іншому - ноги тощо. Перемішайте камінці і спробуйте скласти їх так, щоб створити повну картину.

Камінці за допомогою фарби можна перетворіти на веселих тваринок (фото: Freepik.com)

Картонна гітара

Картонна коробка може перетворитися на резонатор для струнного музичного інструменту. Натягніть нитки як струни над отвором у коробці, і ви отримаєте чудову гітару. Дитина буде рада мати свій власний аксесуар для гри у рок-зірку.

Розфарбування тарілок

Це чудовий спосіб провести час з дітьми і розвивати їхню креативність. Підготуйте тарілки та фарби, дайте дитині свободу для малювання. Вона може створювати будь-які малюнки - від простих візерунків до складних сценок. Після завершення роботи дайте тарілкам висохнути. Цей творчий процес приносить радість і допомагає розвивати дрібну моторику та уяву.

На такій поверхні малюк навряд чи ще малював! (фото: Stockcake.com)

Колісні іграшки

Колісні іграшки - класичний варіант домашніх іграшок, що допомагає дітям старше двох років зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки.

Для виготовлення коліс такої іграшки використовуйте кришки від пластикових пляшок або жерстяні банки. В якості осі можна використовувати дерев'яну шпажку або олівець. Коли колеса готові, прикріпіть їх до картонної платформи. Вашій дитині також буде цікаво прикрасити кузов кольоровим папером.