Как приучить малышей к творчеству: сделайте эти веселые игрушки вместе с детьми

Кукла из носка

Носки есть у каждого, поэтому с этим материалом проблем не возникнет. Дети старше четырех лет могут участвовать в изготовлении игрушек из носков, развивая свои творческие способности.

Вот как создать куклу из носка:

заполните носок хлопком или шерстью, оставляя примерно пару сантиметров до края;

закрепите горлышко носка толстой нитью или резинкой;

сомните носок со всех сторон для равномерного распределения материала;

приклейте клейкие черты лица с помощью быстросохнущего клея;

добавьте шерстяные нити для волос или другие декоративные элементы, например бантик.

Раскраска гальки или камней

Галька - отличный материал для создания игрушек разными техниками. Чтобы изготовить интересную игрушку, вам понадобятся галька, нетоксичная белая краска, кисти, маркеры и поднос.

Нанесите белую краску на камни и оставьте сохнуть. Когда краска высохнет, предложите ребенку нарисовать части разных животных, птиц и насекомых на камнях с помощью маркеров. Например, на одном камушке может быть клюв, на другом - ноги и т.д. Перемешайте камешки и попытайтесь сложить их так, чтобы создать полную картину.

Камешки с помощью краски можно превратить в веселых животных (фото: Freepik.com)

Картонная гитара

Картонная коробка может превратиться в резонатор для струнного музыкального инструмента. Натяните нити как струны над отверстием в коробке, и вы получите отличную гитару. Ребенок будет рад иметь свой собственный аксессуар для игры в рок-звезде.

Раскраска тарелок

Это отличный способ провести время с детьми и развивать их креативность. Подготовьте тарелки и краски, дайте ребенку свободу для рисования. Он может создавать любые рисунки - от простых узоров до сложных сценок. После завершения работы дайте тарелкам высохнуть. Этот творческий процесс доставляет радость и помогает развивать мелкую моторику и воображение.

Скорее всего, ваш малыш еще не рисовал на такой поверхности (фото: Stockcake.com)

Колесные игрушки

Колесные игрушки - классический вариант домашних игрушек, помогающий детям старше двух лет понять причинно-следственные связи.

Для изготовления колес такой игрушки используйте крышки пластиковых бутылок или жестяные банки. В качестве оси можно использовать деревянную шпажку или карандаш. Когда колеса готовы, прикрепите их к картонной платформе. Вашему ребенку также будет интересно украсить кузов цветной бумагой.