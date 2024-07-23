Как приучить малышей к творчеству: сделайте эти веселые игрушки вместе с детьми

Совместный труд с ребенком - это лучший способ образования и воспитания. Но когда вы думаете, что бы такое хорошее сделать вместе с малышом, то не уверены ни в его заинтересованности, ни в своих силах?
РБК-Украина (проект Styler) подобрало несколько хороших видов совместного творчества для детей и родителей, которые вместе могут создать отличные игрушки из самых простых материалов.
Носки есть у каждого, поэтому с этим материалом проблем не возникнет. Дети старше четырех лет могут участвовать в изготовлении игрушек из носков, развивая свои творческие способности.
Вот как создать куклу из носка:
Галька - отличный материал для создания игрушек разными техниками. Чтобы изготовить интересную игрушку, вам понадобятся галька, нетоксичная белая краска, кисти, маркеры и поднос.
Нанесите белую краску на камни и оставьте сохнуть. Когда краска высохнет, предложите ребенку нарисовать части разных животных, птиц и насекомых на камнях с помощью маркеров. Например, на одном камушке может быть клюв, на другом - ноги и т.д. Перемешайте камешки и попытайтесь сложить их так, чтобы создать полную картину.
Картонная коробка может превратиться в резонатор для струнного музыкального инструмента. Натяните нити как струны над отверстием в коробке, и вы получите отличную гитару. Ребенок будет рад иметь свой собственный аксессуар для игры в рок-звезде.
Это отличный способ провести время с детьми и развивать их креативность. Подготовьте тарелки и краски, дайте ребенку свободу для рисования. Он может создавать любые рисунки - от простых узоров до сложных сценок. После завершения работы дайте тарелкам высохнуть. Этот творческий процесс доставляет радость и помогает развивать мелкую моторику и воображение.
Скорее всего, ваш малыш еще не рисовал на такой поверхности (фото: Stockcake.com)
Колесные игрушки - классический вариант домашних игрушек, помогающий детям старше двух лет понять причинно-следственные связи.
Для изготовления колес такой игрушки используйте крышки пластиковых бутылок или жестяные банки. В качестве оси можно использовать деревянную шпажку или карандаш. Когда колеса готовы, прикрепите их к картонной платформе. Вашему ребенку также будет интересно украсить кузов цветной бумагой.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Mom Junction, Adventure in a Box, Craft Train.