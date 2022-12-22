Дотримуйтеся цих порад фітнес-тренера, щоб перестати заїдати стрес

Чому виникає бажання "заїсти" негатив

Протягом життя ми відчуваємо безліч емоцій, які завжди мають причинно-наслідкові зв'язки. За словами фахівця, бажання заспокоїтися їжею виникає в такому ланцюжку: подія - думка - емоція.

Наприклад, під час дієти ви наїлися солодощів, подумали, що не маєте сили волі та засмутилися чи розізлилися. Така емоція для мозку є стресовою, тому він за інстинктом шукає щось, що полегшить ваш стан.

Найчастіше йому потрібне швидке задоволення, яким стає їжа.

"Коли уникнути негативних емоцій не виходило, ми робили все можливе, аби позбутися їх. Їмо, п'ємо алкоголь, залазимо в TikTok, нескінченно крутимо в голові ситуацію - робимо все можливе, аби важкі емоції покинули нашу замучену душу. Це ж так логічно та інтуїтивно мудро", - іронізує фітнес-тренер.

Проте він наголошує, що це хибний шлях розвитку подій.

Бажання заїсти емоції - це реакція організму на стрес (фото: Freepik)

Як правильно проживати емоції

Для кращого розуміння експерт проводить паралель зі шлунком. Якщо вам скажуть не думати про орган та не уявляти його, з кожною думкою про це ви бачитимете його ще ясніше.

Те саме з важкими емоціями: ви намагаєтеся їх уникнути або заїсти, а натомість вони ще міцніше тримають вас в обіймах. Їх сильно тішить, коли їм приділяють велику увагу, і зовсім не подобається, коли на них не зважають.

Саме тому головною та найбільш дієвою порадою є впустити всі емоції у своє життя. Якщо зараз ви відчуваєте злість, не придушуйте її. Дайте почуттю повністю "вийти" з вас.

"Заїдання емоцій - це намагання позбавити себе негативного досвіду. Не роби так, проживай весь біль так, як проживаєш кайф. Тобі буде не тільки фігура вдячна, а й життя заграє новими барвами", - фіналізує Віктор Мандзяк.