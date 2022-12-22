Следуйте этим советам фитнес-тренера, чтобы перестать заедать стресс

Почему возникает желание "заесть" негатив

В течение жизни мы испытываем множество эмоций, всегда имеющих причинно-следственные связи. По словам специалиста, желание успокоиться едой возникает в такой цепочке: событие - мысль - эмоция.

Например, во время диеты вы наелись сладостей, подумали, что у вас нет силы воли и расстроились или разозлились. Такая эмоция для мозга стрессовая, поэтому он по инстинкту ищет что-то, что облегчит ваше состояние.

Чаще всего ему нужно быстрое удовольствие, которым становится еда.

"Если избежать негативных эмоций не получалось, мы делали все возможное, чтобы избавиться от них. Едим, пьем алкоголь, залезаем в TikTok, бесконечно крутим в голове ситуацию - делаем все возможное, чтобы тяжелые эмоции покинули нашу замученную душу. Это же так логично и интуитивно мудро", - иронизирует фитнес-тренер.

Однако он отмечает, что это ложный путь развития событий.

Желание поесть эмоции - это реакция организма на стресс (фото: Freepik)

Как правильно проживать эмоции

Для лучшего понимания эксперт проводит параллель с желудком. Если вам скажут не думать об органе и не представлять его, с каждым мнением об этом вы будете видеть его еще яснее.

То же с тяжелыми эмоциями: вы пытаетесь их избежать или заесть, а они еще крепче держат вас в объятиях. Их сильно радует, когда им уделяют большое внимание, и совсем не нравится, когда с ними не обращают внимания.

Именно поэтому главным и наиболее действенным советом является впустить все эмоции в свою жизнь. Если сейчас вы чувствуете злобу, не подавляйте ее. Дайте чувству полностью "выйти" из вас.

"Заедание эмоций - это попытка лишить себя негативного опыта. Не поступай так, проживай всю боль так, как проживаешь кайф. Тебе будет не только благодарная фигура, но и жизнь заиграет новыми красками", - финализует Виктор Мандзяк.