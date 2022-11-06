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Як припинити запізнюватися: психолог розкрила секрети пунктуальності

Фото: Як припинити запізнюватися (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Запізнення дратують і тих, хто чекає, і тих, хто поспішає на зустріч. Але буває дуже складно налагодити тайм-менеджмент і стати пунктуальними.

Як же врешті-решт почати приходити вчасно, розповіла психолог Наталія Маркевич.

Психологічні причини запізнень

Опір. Ви просто не хочете бути там, куди вам потрібно йти... Нудна робота, зустріч з людиною, що вам неприємна, навчання.

Це може бути навіть несвідомо. Якщо це разово, тоді зустріч можна пропустити або забути. Але якщо це постійно, то варто задуматись про те, в якому місці і чому ви знаходитесь і чи дійсно ви там хочете бути.

Привернення уваги. Можливо, в цьому важко признатись, але ви просто потребуєте уваги. І неважливо, що через запізнення ви можете отримати критику, Важливо, що на вас звернули увагу.

Це глибинна психологічна проблема, що тягнеться з дитинства. Часом діти, батьки яких не звертаються на них увагу, у дуже деструктивний спосіб намагаються привернути увагу.
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Адреналінова залежність. Під час того, як ви запізнюєтеся, постійно поспішаєте, у вашому тілі підвищується адреналін, а коли все позаду, настає розслаблення, ейфорія. Ви починаєте почуватися добре і виникає потреба повторювати такий стан.

І ось вона залежність, адже часте повторення призводить до звикання.

"Теорія ігор". Згідно з Еріком Берном, і його книгою "Ігри, в які грають люди", люди запізнюються, бо вони потребують прощення та хочуть уникнути покарання..

Тобто цю гру починає ваша дитяча частина, яка живе в кожній людині. Вона трохи накосячила (як дитина, що розбалувалася, яка розкидала іграшки) і потім викручується (як дитина, яка каже, що ваза розбилася сама; все солодке з'їв собака, ви запізнюєтеся, тому що був затор.

Як припинити запізнюватися?

  • Визначтесь, чи справді це вам заважає.
  • Навіщо ви це робите, зрозумійте свою причину непунктуальності.
  • Почніть відпрацьовувати нові стратегії поведінки.
  • Попросіть про допомогу друзів, які будуть вам дзвонити та підганяти чи хвалити за пунктуальність.


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Раніше ми писали, про причини, чому від вас тікають після першого ж побачення.

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