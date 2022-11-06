Як припинити запізнюватися: психолог розкрила секрети пунктуальності

Психологічні причини запізнень

Опір. Ви просто не хочете бути там, куди вам потрібно йти... Нудна робота, зустріч з людиною, що вам неприємна, навчання.

Це може бути навіть несвідомо. Якщо це разово, тоді зустріч можна пропустити або забути. Але якщо це постійно, то варто задуматись про те, в якому місці і чому ви знаходитесь і чи дійсно ви там хочете бути.

Привернення уваги. Можливо, в цьому важко признатись, але ви просто потребуєте уваги. І неважливо, що через запізнення ви можете отримати критику, Важливо, що на вас звернули увагу.

Це глибинна психологічна проблема, що тягнеться з дитинства. Часом діти, батьки яких не звертаються на них увагу, у дуже деструктивний спосіб намагаються привернути увагу.

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Адреналінова залежність. Під час того, як ви запізнюєтеся, постійно поспішаєте, у вашому тілі підвищується адреналін, а коли все позаду, настає розслаблення, ейфорія. Ви починаєте почуватися добре і виникає потреба повторювати такий стан.

І ось вона залежність, адже часте повторення призводить до звикання.



"Теорія ігор". Згідно з Еріком Берном, і його книгою "Ігри, в які грають люди", люди запізнюються, бо вони потребують прощення та хочуть уникнути покарання..

Тобто цю гру починає ваша дитяча частина, яка живе в кожній людині. Вона трохи накосячила (як дитина, що розбалувалася, яка розкидала іграшки) і потім викручується (як дитина, яка каже, що ваза розбилася сама; все солодке з'їв собака, ви запізнюєтеся, тому що був затор.

Як припинити запізнюватися?

Визначтесь, чи справді це вам заважає.

Навіщо ви це робите, зрозумійте свою причину непунктуальності.

Почніть відпрацьовувати нові стратегії поведінки.

Попросіть про допомогу друзів, які будуть вам дзвонити та підганяти чи хвалити за пунктуальність.



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