Как прекратить опаздывать: психолог раскрыла секреты пунктуальности

Психологические причины опозданий

Сопротивление. Вы просто не хотите быть там, куда вам нужно идти... Скучающая работа, встреча с человеком, что вам неприятен, учеба.

Это может быть даже неосознанно. Если это разово, то встречу можно пропустить или забыть. Но если это постоянно, то стоит задуматься о том, в каком месте и почему вы находитесь и действительно ли вы там хотите быть.

Привлечение внимания. Возможно, в этом трудно признаться, но вы просто нуждаетесь во внимании. И неважно, что из-за опоздания вы можете получить критику, важно, что на вас обратили внимание.

Это глубинная психологическая проблема, тянущаяся с детства. Иногда дети, родители которых не обращаются на них внимание, очень деструктивным способом пытаются привлечь внимание.

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Адреналиновая зависимость. Во время того, как вы опаздываете, постоянно спешите, в вашем теле повышается адреналин, а когда все позади, наступает расслабление, эйфория. Вы начинаете чувствовать себя хорошо и возникает потребность повторять такое состояние.

И вот она зависимость, ведь частое повторение приводит к привыканию.



"Теория игр". Согласно Эрику Берну, и его книге "Игры, в которые играют люди", люди опаздывают, потому что они нуждаются в прощении и хотят избежать наказания.

То есть эту игру начинает ваша детская часть, живущая в каждом человеке. Она немного накосячила (как разыгравшийся ребенок, который разбросал игрушки) и потом выкручивается (как ребенок, который говорит, что ваза разбилась сама; все сладкое съела собака, вы опаздываете, потому что была пробка.

Как прекратить опаздывать?

Определитесь, действительно ли это вам мешает.

Зачем вы это делаете, поймите причину непунктуальности.

Начните отрабатывать новые стратегии поведения.

Попросите о помощи друзей, которые будут вам звонить и подгонять или хвалить за пунктуальность.



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