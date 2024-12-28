Як прикрасити квартиру до Нового року, якщо у вас зовсім мало місця

Маленька квартира - це не привід відмовлятися від святкового настрою. Навіть якщо у вас мало місця, ви можете створити затишну та святкову атмосферу за допомогою оригінального декору, компактних рішень і трохи фантазії.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує ідеї, які допоможуть вам перетворити ваш маленький дім на справжній новорічний куточок.

Міні-ялинка замість традиційної

Якщо у вас недостатньо місця для великої ялинки, оберіть компактну альтернативу. Це може бути міні-ялинка в горщику, настільна композиція з ялинових гілок або навіть ялинка, зроблена з гірлянд на стіні. Такий варіант не лише заощаджує простір, а й додає індивідуальності вашому декору.

Ви також можете прикрасити невелику ялинку легкими іграшками та стрічками, щоб не перевантажувати її. Вибір мініатюрної альтернативи не обмежує фантазії - навпаки, дозволяє експериментувати.

Святкові текстильні акценти

Додати святковості допоможуть текстильні елементи: подушки, ковдри чи штори з тематичними принтами. Оберіть яскраві кольори, такі як червоний, зелений або золотий, щоб створити новорічну атмосферу.

Навіть одна подушка зі сніжинками чи плед у клітинку зроблять кімнату більш затишною. Такий текстиль легко замінити після свят, не витрачаючи багато зусиль. Це чудовий спосіб освіжити інтер’єр і додати святкового настрою без зайвих витрат.

Святкові кольори налаштовують на новорічний дух (фото: Freepik.com)

Вертикальний декор для стін і дверей

Коли не вистачає місця на підлозі, використовуйте стіни та двері. Ви можете створити різдвяну композицію на дверях за допомогою вінка, гірлянд або тканинних прикрас. Стіни стануть ідеальним місцем для гірлянд, святкових картин або підвісних іграшок.

Такі елементи додають атмосферності без зайвого захаращення кімнати. Крім того, вертикальний декор можна легко змінити або зняти після свят, не порушуючи загальний вигляд приміщення.

Використання підвіконня як декорованої зони

Підвіконня в малогабаритних квартирах можна перетворити на мініатюрну новорічну зону. Розставте там свічки, маленькі фігурки, ялинкові прикраси або навіть створіть композицію зі штучного снігу.

Для додаткового затишку можна використати гірлянду, яку закріпите вздовж вікна. Не забувайте залишити місце для природного світла, адже це зробить декор ще більш ефектним.

Підвіконня - зручна зона для декору (фото: Freepik.com)

Світлові акценти як основа святкового настрою

Гірлянди та свічки - це простий і ефектний спосіб прикрасити квартиру. Ви можете розмістити гірлянди на полицях, підвіконнях або навіть закріпити їх у формі зірки чи ялинки на стіні. Свічки у святкових свічниках додадуть тепла і затишку маленькому простору.

Використовуйте світлодіодні свічки, якщо ви турбуєтеся про безпеку. Головне правило - не переборщити з кількістю, щоб світлові акценти не стали занадто нав’язливими.

Компактні прикраси для полиць і столів

Невеликі елементи декору, такі як свічники, мініатюрні композиції зі шишок або невеликі скляні кулі, ідеально підходять для малих просторів. Розставте їх на книжкових полицях, кавовому столику чи навіть на кухонній поверхні.

Компактні прикраси не захаращують кімнату, але додають їй святкового шарму. Важливо обрати декілька елементів, які будуть гармонійно поєднуватися між собою. Так ви створите стильний і затишний інтер’єр, не перевантажуючи його.