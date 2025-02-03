Як приховати файли і папки в Windows: прості способи захисту даних

Використання Провідника Windows

За замовчуванням Провідник Windows приховує певні файли і папки. Як правило, це важливі системні файли, доступ до яких не рекомендується. Однак, якщо вам потрібно їх побачити, виконайте наступні кроки:

У будь-якому вікні Провідника натисніть на три крапки у верхній панелі інструментів

У меню, що з'явилося, виберіть "Параметри"

Перейдіть на вкладку "Вид" і ввімкніть параметр "Показувати приховані файли, папки та диски"

Натисніть "ОК", щоб зберегти зміни.

Як приховати файли або папки

Клацніть правою кнопкою миші по файлу або папці

У контекстному меню виберіть Властивості

На вкладці Загальні встановіть прапорець "Прихований"

Натисніть ОК для підтвердження

Після цього файли і папки не буде видно, якщо в Провіднику вимкнено показ прихованих елементів. Це правило поширюється на всі місця, де використовується Провідник Windows, включно з діалоговими вікнами відкриття файлів у різних додатках.

Цей метод зручний для приховування файлів і папок, які не повинні бути на виду, але він не є надійним захистом. Той, хто розуміється на Провіднику, зможе знову ввімкнути відображення прихованих файлів. Якщо вам потрібен більш надійний захист, варто скористатися сторонніми інструментами.

Ви можете приховати файли і папки всередині Провідника (фото: Microsoft)

Використання Folder Lock

Існує безліч сторонніх інструментів, які не просто приховують файли і папки, а повністю блокують до них доступ. Якщо хтось отримає доступ до вашої системи Windows, він зможе побачити, що файли приховані, але не зможе відкрити їх без дозволу.

Одним із найкращих рішень є Folder Lock. Це проста і надійна програма, доступна у двох версіях: безкоштовній і Pro за 39,95 доларів. Безкоштовна версія підійде більшості користувачів: вона надає 1 ГБ захищеного сховища, яке можна синхронізувати між двома пристроями.

Як налаштувати Folder Lock

Під час інсталяції вам потрібно вибрати, де зберігатиметься ваш сейф. Краще розмістити його в глибині системи, наприклад, у підпапках, а не на робочому столі. Також необхідно задати адресу електронної пошти та пароль для доступу.

Якщо Folder Lock не запущено, ваш сейф не буде видно в Провіднику Windows. Щоб додати файли або переглянути вміст, запустіть програму з меню "Пуск" і увійдіть в обліковий запис.

Як користуватися Folder Lock

Перетягніть файли та папки в захищену папку, щоб приховати їх

Двічі клацніть на файлах, щоб відкрити їх

Щоб приховати весь вміст, натисніть "Lock" в панелі керування Folder Lock

Коли ваш сейф відкритий, він працює як звичайна папка в Windows: можна копіювати, видаляти і редагувати файли. Але щойно ви закриєте Folder Lock або заблокуєте сховище, файли зникнуть з поля зору.

Додатково програма пропонує:

Розділ Secrets - для зберігання паролів, нотаток і даних банківських карт

Функцію Safeguard - для безпечного видалення файлів шляхом їхнього перезапису випадковими даними

Усі файли шифруються за AES 256-бітовим стандартом, а для додаткової безпеки можна синхронізувати сейф із хмарними сервісами: OneDrive, Google Drive або Dropbox.

Folder Lock захищає вибрані файли та папки паролем (фото: NewSoftwares)