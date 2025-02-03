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Как скрыть файлы и папки в Windows: простые способы защиты данных

Скройте свои личные данные от тех, кто может иметь доступ к вашему ноутбуку (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В операционной системе Windows есть несколько способов скрыть важные файлы и папки от посторонних глаз. Это может быть полезно для защиты личной информации или для предотвращения случайного удаления данных.

Про простые и эффективные методы, которые помогут вам скрыть файлы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Использование Проводника Windows 

По умолчанию Проводник Windows скрывает определенные файлы и папки. Как правило, это важные системные файлы, доступ к которым не рекомендуется. Однако, если вам нужно их увидеть, выполните следующие шаги: 

  • В любом окне Проводника нажмите на три точки в верхней панели инструментов 
  • В появившемся меню выберите “Параметры” 
  • Перейдите на вкладку Вид и включите параметр “Показывать скрытые файлы, папки и диски” 
  • Нажмите “ОК”, чтобы сохранить изменения

Как скрыть файлы или папки 

  • Щелкните правой кнопкой мыши по файлу или папке 
  • В контекстном меню выберите Свойства 
  • На вкладке "Общие" установите флажок “Скрытый” 
  • Нажмите ОК для подтверждения 

После этого файлы и папки не будут видны, если в Проводнике отключен показ скрытых элементов. Это правило распространяется на все места, где используется Проводник Windows, включая диалоговые окна открытия файлов в различных приложениях. 

Этот метод удобен для скрытия файлов и папок, которые не должны быть на виду, но он не является надежной защитой. Любой, кто разбирается в Проводнике, сможет снова включить отображение скрытых файлов. Если вам требуется более надежная защита, стоит воспользоваться сторонними инструментами. 

Вы можете скрыть файлы и папки внутри Проводника (фото: Microsoft)

Использование Folder Lock 

Существует множество сторонних инструментов, которые не просто скрывают файлы и папки, а полностью блокируют к ним доступ. Если кто-то получит доступ к вашей системе Windows, он сможет увидеть, что файлы скрыты, но не сможет открыть их без разрешения. 

Одним из лучших решений является Folder Lock. Это простая и надежная программа, доступная в двух версиях: бесплатной и Pro за 39,95 долларов. Бесплатная версия подойдет большинству пользователей: она предоставляет 1 ГБ защищенного хранилища, которое можно синхронизировать между двумя устройствами. 

Как настроить Folder Lock

Во время установки вам нужно выбрать, где будет храниться ваш сейф. Лучше разместить его в глубине системы, например, в подпапках, а не на рабочем столе. Также необходимо задать адрес электронной почты и пароль для доступа. 

Если Folder Lock не запущен, ваш сейф не будет виден в Проводнике Windows. Чтобы добавить файлы или просмотреть содержимое, запустите программу из меню "Пуск" и войдите в учетную запись. 

Как пользоваться Folder Lock 

  • Перетащите файлы и папки в защищенную папку, чтобы скрыть их 
  • Дважды кликните на файлах, чтобы открыть их 
  • Чтобы скрыть все содержимое, нажмите “Lock” в панели управления Folder Lock 

Когда ваш сейф открыт, он работает как обычная папка в Windows: можно копировать, удалять и редактировать файлы. Но как только вы закроете Folder Lock или заблокируете хранилище, файлы исчезнут из виду. 

Дополнительно программа предлагает: 

  • Раздел Secrets - для хранения паролей, заметок и данных банковских карт 
  • Функцию Safeguard - для безопасного удаления файлов путем их перезаписи случайными данными 

Все файлы шифруются по AES 256-битному стандарту, а для дополнительной безопасности можно синхронизировать сейф с облачными сервисами: OneDrive, Google Drive или Dropbox. 

Folder Lock защищает выбранные файлы и папки паролем (фото: NewSoftwares)

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