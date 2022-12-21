Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі: найпростіший рецепт

Яйця пашот - страва, яку люблять багато хто. Але не всі мають можливість їх приготувати на плиті. Якщо у вас є мікрохвильова піч - ви також можете приготувати яйця цим способом.
У матеріалі Styler читайте, як це зробити за хвилини.
Візьміть яйце і розбийте його в ємність, яка вдвічі глибша, ніж отримана суміш. Не забувайте, що посуд повинен бути розрахований для мікрохвильової печі.
Візьміть чисту воду і додайте до яйця, рівень води повинен практично дійти остаточно стінок посуду.
Потім поставте ємність у мікрохвильову піч на 44 секунди. Кожна мікрохвильова піч різна, тому кількість секунд іноді можна визначити методом проб і помилок.
Дістаньте яйця з СВЧ-пічки та насолоджуйтесь смаком. Це чудова ідея для сніданку!
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