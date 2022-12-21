RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: простейший рецепт

Фото: Как сделать яйца пашот в микроволновке (freepik.com)
Автор: Styler

Яйца пашот - блюдо, которое любят многие. Но не у всех есть возможность их приготовить на плите. Если у вас есть микроволновка - вы также можете приготовить яйца этим способом.

В материале Styler читайте, как это сделать за минуты.

Как сделать яйца пашот в микроволновке?

Возьмите яйцо и разбейте его в емкость, которая в два раза глубже, чем полученная смесь. Не забывайте, что посуда должна быть рассчитана для микроволновой печки.

Возьмите чистую воду и добавьте к яйцу, уровень воды должен практически дойти до конца стенок посуды.

Затем поставьте емкость в микроволновку на 44 секунды. Каждая микроволновка разная, поэтому количество секунд иногда можно определить методом проб и ошибок.

Достаньте яйца из СВЧ-печки и наслаждайтесь вкусом. Это отличная идея для завтрака!

Читайте также, этот гениальный трюк позволит вам очистить яйцо за секунды.

Также мы писали, почему никогда нельзя переваривать яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептяйця