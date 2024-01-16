Як приготувати смачні картопляні "човники" з грибами: простий покроковий рецепт

Що знадобиться

До начинки можна додати будь-які овочі. Також можна додати м’ясний фарш.

Згідно з рецептом для приготування знадобиться:

картопля - 8 шт.

печериці - 200 г

цибуля - 1 шт.

плавлений сир - 90 г

прованські трави - 5 г

часник сушений - 5 г

сіль та перець - до свого смаку

олія - 30 мл

Спосіб приготування

Спочатку картоплю середнього розміру ретельно помийте, залийте водою та зваріть до готовності (30 хвилин).

Після цього гриби наріжте тонкими пластинками, а цибулю - півкільцями.

Розігрійте сковороду з олією, викладіть в неї цибулю й гриби. Посоліть, поперчіть і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.

Далі готову картоплю розріжте навпіл, за допомогою ложки або ножа виберіть з неї середину. Відкладіть її убік або можете подрібнити й додати до начинки.

Деко застеліть пергаментом, змастіть олією та викладіть на нього половинки картоплі й наповніть начинкою. Все посипте сиром, спеціями, полийте майонезом.

Картоплю відправте у духовку, розігріту до 180°C на 30-40 хвилин.

Рецепт картопляних "човників" з грибами (скриншот)