Як приготувати шашлик з курки: 7 найкращих маринадів

Весна - початок теплого періоду, коли неодмінно починається приготування шашликів. Курятину для шашлику обирають досить часто, адже це доволі ніжне м'ясо, яке готується швидше, ніж свинина чи яловичина. А надати неповторного смаку можна за допомогою різноманітних маринадів.
Про найкращі маринади для курки читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: М'ясний рай, Allrecipes.
Цей маринад універсальний і підійде для будь-якого м'яса. Його головна перевага в тому, що треба мінімум інгредієнтів.
Для цього маринаду на 1 кг курки потрібні такі продукти:
Очистьте цибулю і наріжте кільцями. Помістіть разом з промитим і нарізаним м'ясом до миски, додайте олію, лавровий лист і перець. Перемішайте, накрийте миску плівкою і поставте курку в маринаді в холодильник мінімум на годину.
Це чудовий варіант, якщо ви хочете приготувати не надто гостру курку. До того ж смак шашлику стає цікавішим завдяки болгарському перцю, який також використовують для маринаду.
Щоб приготувати такий маринад для 8 курячих грудок, треба ці інгредієнти:
У великій мисці ретельно перемішайте розтоплений мед, соєвий соус, олію та чорний перець. Перелийте четверть маринаду в маленьку баночку, закрийте і відкладіть, щоб використовувати під час приготування.
Філе промийте і наріжте на невеликі шматочки. Очистьте цибулю і помийте болгарський перець, наріжте їх на шматочки такого ж розміру, що й філе. Часник очистьте і розчавіть.
Філе, цибулю, болгарський перець і часник додайте до миски з маринадом, накрийте і поставте в холодильник мінімум на 2 години.
Маринад з медом і соєвим соусом пасує до курки з болгарським перцем (ілюстрація: Freepik)
Такий маринад, як і класичний, можна використовувати не лише для курятини. Алкоголь пом'якшує волокна м'яса, а під впливом температури випаровується, залишаючи смак.
Для приготування маринаду на 1 кг курки, вам необхідні ці компоненти:
Промийте і наріжте на шматки курку, очистьте і наріжте кружальцями цибулю, перемішайте все в мисці разом зі спеціями і залийте пивом. Накрийте миску плівкою і поставте маринуватися в холодильник на 6 годин.
Цей маринад надасть курці незвичного смаку, адже такий рецепт притаманний азійській кухні. Проте, якщо ви не хочете, щоб курка була надто солоною, обирайте соєвий соус з низьким вмістом натрію хлориду.
Для того, щоб приготувати цей маринад 500 г курки, вам треба ці продукти:
Промите і нарізане м'ясо перекладіть до миски і додайте червоний перець. Імбир очистьте і подрібніть або наріжте на тертці.
Влийте до курки соєвий соус, перемішайте компоненти, накрийте миску плівкою і поставте маринуватися в холодильник, на 3-4 години.
Цей маринад схожий з попереднім, проте має більш насичений смак через додаткові складники.
Для маринаду по-корейськи на 1-2 кг курятини, необхідні ці компоненти:
Перемішайте цукор, соєвий соус, воду, та мелений імбир у середній каструлі на сильному вогні. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть маринад 5 хвилин.
Зніміть маринад з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури. Додайте лимонний сік і чилі.
Полийте підготовлену курятину маринадом, накрийте кришкою і поставте маринуватися в холодильник мінімум на 4 години.
Грецький йогурт - не лише корисний сніданок, він також чудово підходить для легкого негострого маринаду.
Щоб приготувати такий маринад для 2 кг м'яса, треба ці інгредієнти:
У мисці змішайте йогурт, часник, лимонний сік і цедру, олію, паприку, прованські трави і чорний перець. Додайте підготовлені шматочки курки, ретельно перемішайте і накрийте кришкою або плівкою.
Маринуйте в холодильнику щонайменше 3 години.
Гірчиці в цьому маринаді небагато, проте вона додає курці гострого смаку.
Для приготування маринаду з лимонним соком і гірчицею на 500 г курки, потрібні такі продукти:
Очистьте і розчавіть часник. У мисці ретельно перемішайте лимонний сік, олію, часник, гірчицю та орегано. Залийте маринадом підготовлену курятину, накрийте кришкою або плівкою і залиште маринуватися в холодильнику приблизно на 1 годину.
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