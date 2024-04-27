Як приготувати шашлик з курки: 7 найкращих маринадів

Класичний маринад з цибулею

Цей маринад універсальний і підійде для будь-якого м'яса. Його головна перевага в тому, що треба мінімум інгредієнтів.

Для цього маринаду на 1 кг курки потрібні такі продукти:

Цибуля - 3 шт.

Олія - 4-5 ст. л.

Лавровий лист - 4 шт.

Перець-горошок - 7 шт.

Очистьте цибулю і наріжте кільцями. Помістіть разом з промитим і нарізаним м'ясом до миски, додайте олію, лавровий лист і перець. Перемішайте, накрийте миску плівкою і поставте курку в маринаді в холодильник мінімум на годину.

Маринад з медом і соєвим соусом

Це чудовий варіант, якщо ви хочете приготувати не надто гостру курку. До того ж смак шашлику стає цікавішим завдяки болгарському перцю, який також використовують для маринаду.

Щоб приготувати такий маринад для 8 курячих грудок, треба ці інгредієнти:

Мед - 1/3 склянки

Соєвий соус - 1/3 склянки

Олія - 1/4 склянки

Чорний перець - 1/4 ч. л.

Цибуля - 5 шт.

Болгарський перець - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

У великій мисці ретельно перемішайте розтоплений мед, соєвий соус, олію та чорний перець. Перелийте четверть маринаду в маленьку баночку, закрийте і відкладіть, щоб використовувати під час приготування.

Філе промийте і наріжте на невеликі шматочки. Очистьте цибулю і помийте болгарський перець, наріжте їх на шматочки такого ж розміру, що й філе. Часник очистьте і розчавіть.

Філе, цибулю, болгарський перець і часник додайте до миски з маринадом, накрийте і поставте в холодильник мінімум на 2 години.

Маринад з медом і соєвим соусом пасує до курки з болгарським перцем (ілюстрація: Freepik)

Маринад з пивом

Такий маринад, як і класичний, можна використовувати не лише для курятини. Алкоголь пом'якшує волокна м'яса, а під впливом температури випаровується, залишаючи смак.

Для приготування маринаду на 1 кг курки, вам необхідні ці компоненти:

Пиво світле - 300 мл

Часник - 2 зубчики

Цибуля - 4 шт.

Коріандр - 1 ч. л.

Чорний перець - до смаку

Червоний перець - до смаку

Промийте і наріжте на шматки курку, очистьте і наріжте кружальцями цибулю, перемішайте все в мисці разом зі спеціями і залийте пивом. Накрийте миску плівкою і поставте маринуватися в холодильник на 6 годин.

Маринад з імбиром і соєвим соусом

Цей маринад надасть курці незвичного смаку, адже такий рецепт притаманний азійській кухні. Проте, якщо ви не хочете, щоб курка була надто солоною, обирайте соєвий соус з низьким вмістом натрію хлориду.

Для того, щоб приготувати цей маринад 500 г курки, вам треба ці продукти:

Соєвий соус - 4 ст. л.

Імбир свіжий - 2х3 см

Червоний перець - до смаку

Промите і нарізане м'ясо перекладіть до миски і додайте червоний перець. Імбир очистьте і подрібніть або наріжте на тертці.

Влийте до курки соєвий соус, перемішайте компоненти, накрийте миску плівкою і поставте маринуватися в холодильник, на 3-4 години.

Маринад по-корейськи

Цей маринад схожий з попереднім, проте має більш насичений смак через додаткові складники.

Для маринаду по-корейськи на 1-2 кг курятини, необхідні ці компоненти:

Цукор - 1 склянка

Соєвий соус - 1 склянка

Вода - 1 склянка

Мелений імбир - 1 ч. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Перець чилі - 4 ч. л.

Перемішайте цукор, соєвий соус, воду, та мелений імбир у середній каструлі на сильному вогні. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть маринад 5 хвилин.

Зніміть маринад з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури. Додайте лимонний сік і чилі.

Полийте підготовлену курятину маринадом, накрийте кришкою і поставте маринуватися в холодильник мінімум на 4 години.

Маринад з грецьким йогуртом

Грецький йогурт - не лише корисний сніданок, він також чудово підходить для легкого негострого маринаду.

Щоб приготувати такий маринад для 2 кг м'яса, треба ці інгредієнти:

Грецький йогурт - 1/2 склянки

Лимонний сік - з половини лимона

Часник - 4 зубчики

Лимонна цедра - 1 ст. л.

Олія - 1 ст. л.

Паприка - 1 ст. л.

Прованські трави - 1 ч. л.

Перець - 1 ч. л.

У мисці змішайте йогурт, часник, лимонний сік і цедру, олію, паприку, прованські трави і чорний перець. Додайте підготовлені шматочки курки, ретельно перемішайте і накрийте кришкою або плівкою.

Маринуйте в холодильнику щонайменше 3 години.

Маринад з гірчицею і лимонним соком

Гірчиці в цьому маринаді небагато, проте вона додає курці гострого смаку.

Для приготування маринаду з лимонним соком і гірчицею на 500 г курки, потрібні такі продукти:

Лимонний сік - 1/2 склянки

Олія - 1/4 склянки

Часник - 2 зубчики

Гірчиця - 1 ст. л.

Орегано - 2 ч. л.

Очистьте і розчавіть часник. У мисці ретельно перемішайте лимонний сік, олію, часник, гірчицю та орегано. Залийте маринадом підготовлену курятину, накрийте кришкою або плівкою і залиште маринуватися в холодильнику приблизно на 1 годину.