Как приготовить шашлык из курицы: 7 лучших маринадов

Классический маринад с луком

Этот маринад универсален и подойдет для любого мяса. Его главное преимущество в том, что нужен минимум ингредиентов.

Для этого маринада на 1 кг курицы нужны следующие продукты:

Лук - 3 шт.

Масло растительное - 4-5 ст. л.

Лавровый лист - 4 шт.

Перец-горошек - 7 шт.

Очистите лук и нарежьте колечками. Поместите вместе с промытым и нарезанным мясом в миску, добавьте растительное масло, лавровый лист и перец. Перемешайте, накройте миску плёнкой и поставьте курицу в маринаде в холодильник минимум на час.

Маринад с медом и соевым соусом

Это отличный вариант, если вы хотите приготовить не слишком острую курицу. К тому же вкус шашлыка становится более интересным благодаря болгарскому перцу, который также используют для маринада.

Чтобы приготовить такой маринад для 8 куриных грудок, нужны эти ингредиенты:

Мед - 1/3 стакана

Соевый соус - 1/3 стакана

Масло растительное - 1/4 стакана

Черный перец - 1/4 ч. л.

Лук - 5 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика

В большой миске тщательно перемешайте растопленный мед, соевый соус, растительное масло и черный перец. Перелейте четверть маринада в маленькую баночку, закройте и отложите для использования во время приготовления.

Филе промойте и нарежьте на небольшие кусочки. Очистите лук и помойте болгарский перец, нарежьте их на кусочки того же размера, что и филе. Чеснок очистите и раздавите.

Филе, лук, болгарский перец и чеснок добавьте в миску с маринадом, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Маринад с медом и соевым соусом подходит к курице с болгарским перцем (иллюстрация: Freepik)

Маринад с пивом

Такой маринад, как классический, можно использовать не только для курятины. Алкоголь смягчает волокна мяса, а под воздействием температуры улетучивается, оставляя вкус.

Для приготовления маринада на 1 кг курицы вам необходимы эти компоненты:

Пиво светлое - 300 мл

Чеснок - 2 зубчика

Лук - 4 шт.

Кориандр - 1 ч. л.

Черный перец - по вкусу

Красный перец - по вкусу

Промойте и нарежьте на куски курицу, очистьте и нарежьте кружочками лук, перемешайте все в миске вместе со специями и залейте пивом. Накройте миску плёнкой и поставьте мариноваться в холодильник на 6 часов.

Маринад с имбирем и соевым соусом

Этот маринад придаст курильщикам необычный вкус, ведь такой рецепт присущ азиатской кухне. Однако, если вы не хотите, чтобы курица была слишком соленой, выбирайте соевый соус с низким содержанием хлорида натрия.

Для того чтобы приготовить этот маринад 500 г курицы, вам нужно эти продукты:

Соевый соус - 4 ст. л.

Имбирь свежий - 2х3 см

Красный перец - по вкусу

Промытое и нарезанное мясо переложите в миску и добавьте красный перец. Имбирь очистите и измельчите или нарежьте на терке.

Влейте в курицу соевый соус, перемешайте компоненты, накройте миску плёнкой и поставьте мариноваться в холодильник на 3-4 часа.

Маринад по-корейски

Этот маринад схож с предыдущим, но имеет более насыщенный вкус из-за дополнительных составляющих.

Для маринада по-корейски на 1-2 кг курятины, необходимы эти компоненты

Сахар - 1 стакан

Соевый соус - 1 стакан

Вода - 1 стакан

Молотый имбирь - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Перец чили - 4 ч. л.

Перемешайте сахар, соевый соус, воду и молотый имбирь в средней кастрюле на сильном огне. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите маринад 5 минут.

Снимите маринад с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Добавьте лимонный сок и чили.

Полейте подготовленную курятину маринадом, накройте крышкой и поставьте мариноваться в холодильник минимум на 4 часа.

Маринад с греческим йогуртом

Греческий йогурт - не только полезный завтрак, он также отлично подходит для легкого неострого маринада.

Чтобы приготовить такой маринад для 2 кг мяса, нужны эти ингредиенты:

Греческий йогурт - 1/2 стакана

Лимонный сок - из половины лимона

Чеснок - 4 зубчика

Лимонная цедра - 1 ст. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Паприка - 1 ст. л.

Прованские травы - 1 ч. л.

Перец - 1 ч. л.

В миске перемешайте йогурт, чеснок, лимонный сок и цедру, растительное масло, паприку, прованские травы и черный перец. Добавьте подготовленные кусочки курицы, тщательно перемешайте и накройте крышкой или плёнкой.

Маринуйте в холодильнике не менее 3 часов.

Маринад с горчицей и лимонным соком

Горчицы в этом маринаде немного, однако она придает курицу острый вкус.

Для приготовления маринада с лимонным соком и горчицей на 500 г курицы нужны такие продукты:

Лимонный сок - 1/2 стакана

Масло растительное - 1/4 стакана

Чеснок - 2 зубчика

Горчица - 1 ст. л.

Орегано - 2 ч. л.

Очистите и раздавите чеснок. В миске тщательно перемешайте лимонный сок, растительное масло, чеснок, горчицу и орегано. Залейте маринадом подготовленную курятину, накройте крышкой или плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на 1 час.