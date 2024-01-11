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Як приготувати макаронами з курячими сердечками: рецепт смачної і бюджетної вечері

Як приготувати макарони з курячими сердечками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Що приготувати на вечерю недорого - вічно актуальне питання для всіх, хто готує собі сам. Якщо фантазія вичерпалася, то можна приготувати курячі сердечка з овочами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Ірини Дімітрової.

Що знадобиться

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • серце куряче - 400 г
  • цибуля - 1 шт.
  • морква  - 1 шт.
  • паста томатна - 40 г
  • макарони - 250 г
  • сіль, перець та зелень - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку моркву і цибулю потрібно нарізати.

Сердечка добре промийте, відрізати зайве. Знову добре промийте, дати воді стекти та поріжте їх.

Перекладіть на добре розігріту сковороду з олією та обсмажте з усіх боків. Додайте цибулю та смажте до прозорості. Далі додайте моркву та обсмажте все разом до м’якості моркви.

Додайте томатну пасту й тушкуйте 3 хвилини. Залийте все водою й готуйте під кришкою до готовності (30-40 хвилин).

В кінці всипте сухі макарони та залийте водою. Додати сіль, перець і тушкуйте під кришкою до готовності макаронів. 

Рецепт приготування макаронів з курячими сердечками (скриншот)

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