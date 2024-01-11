Як приготувати макаронами з курячими сердечками: рецепт смачної і бюджетної вечері

Що знадобиться

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

серце куряче - 400 г

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

паста томатна - 40 г

макарони - 250 г

сіль, перець та зелень - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку моркву і цибулю потрібно нарізати.

Сердечка добре промийте, відрізати зайве. Знову добре промийте, дати воді стекти та поріжте їх.

Перекладіть на добре розігріту сковороду з олією та обсмажте з усіх боків. Додайте цибулю та смажте до прозорості. Далі додайте моркву та обсмажте все разом до м’якості моркви.

Додайте томатну пасту й тушкуйте 3 хвилини. Залийте все водою й готуйте під кришкою до готовності (30-40 хвилин).

В кінці всипте сухі макарони та залийте водою. Додати сіль, перець і тушкуйте під кришкою до готовності макаронів.

Рецепт приготування макаронів з курячими сердечками (скриншот)