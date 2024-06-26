Як прибрати твердий віск від свічки з килима: прості рішення для ретельного очищення

Свічки, окрім створення романтичної атмосфери, під час блекаутів використовуються й з практичною метою - для освітлення приміщення. Проте нерідко рідкий віск крапає на підлогу або на килим, з якого прибрати ці плями складніше.
Про те, як видалити віск та парафін з килима, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Видалити віск та парафін з ворсу килима насправді не так складно, проте процедура дещо відрізняється відповідно до матеріалу, з якого зроблена свічка. До того ж це визначає вибір засобів для чищення килима.
Адже склад продукту впливає на те, наскільки міцно "тримається" розплавлена свічка у волокнах.
Як видалити прозорий парафін з килима
Прибрати пляму від прозорого парафіну з килима, певно найлегше - цей продукт зазвичай не містить барвників, які "застрягають" у волокнах.
Насамперед варто дочекатися застигання парафіну - або охолодити його. Помилково намагатися видалити парафін, поки він ще рідкий або м'який - так він може лише глибше проникнути у ворс.
Для пришвидшення охолодження парафіну покладіть кілька кубиків льоду в герметичний пластиковий пакет для зберігання продуктів, який варто помістити на пляму та залишити на 10 хвилин.
Після цього, щоб прибрати парафін з килима, слід виконати наступні кроки:
У разі необхідності, після цієї процедури можна використати спирт, змочивши в ньому стару щітку та протерши пляму. Однак спочатку протестуйте спирт на іншій ділянці, щоб пересвідчитися, що рідина не знебарвить килим.
Як видалити кольоровий парафін
Якщо свічка містить барвник і на килимі залишилися сліди кольору, є кілька способів вивести пляму після того, як більша частина парафіну буде видалена.
Як видалити пляму від натурального воску
Від парафіну натуральний віск відрізняється складом - містить ефіри і жири - а також жовтуватим кольором. Це дещо ускладнює процес видалення. До того ж жир у воску вимагає більш агресивних засобів - як-от нашатир та скипидар.
Для того, щоб прибрати натуральний віск з килима, радять зробити наступне:
Ось один із способів, як прибрати свічку з килима:
Як почистити килим від воску з барвниками
У цьому випадку, щоб прибрати пігмент, радять промити пляму до початку видалення воску з барвником. Після цього чистити килим рекомендують робити наступним чином:
Такі способи можуть допомогти видалити плями від воску та парафіну - прозорих та з барвниками. Проте, якщо килим старовинний або ручної роботи, краще віднести його в хімчистку або запитати додаткової рекомендації килимаря.
До речі, нещодавно ми писали про те, як прибрати плями від червоного вина з килима.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Real Simple, Ковросервіс.