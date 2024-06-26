Як прибрати твердий віск від свічки з килима: прості рішення для ретельного очищення

Як видалити віск та парафін з килима

Видалити віск та парафін з ворсу килима насправді не так складно, проте процедура дещо відрізняється відповідно до матеріалу, з якого зроблена свічка. До того ж це визначає вибір засобів для чищення килима.

Адже склад продукту впливає на те, наскільки міцно "тримається" розплавлена свічка у волокнах.

Як видалити прозорий парафін з килима

Прибрати пляму від прозорого парафіну з килима, певно найлегше - цей продукт зазвичай не містить барвників, які "застрягають" у волокнах.

Насамперед варто дочекатися застигання парафіну - або охолодити його. Помилково намагатися видалити парафін, поки він ще рідкий або м'який - так він може лише глибше проникнути у ворс.

Для пришвидшення охолодження парафіну покладіть кілька кубиків льоду в герметичний пластиковий пакет для зберігання продуктів, який варто помістити на пляму та залишити на 10 хвилин.

Після цього, щоб прибрати парафін з килима, слід виконати наступні кроки:

зішкребіть якомога більше застиглого парафіну за допомогою ложки або тупого ножа;

пропилососьте місце, щоб прибрати крихти парафіну;

покладіть на місце плями 5 шарів паперових рушників або серветок;

увімкнувши праску на підігрів (не використовуйте дуже гарячу праску, оскільки вона може розплавити волокна килима), пропрасуйте серветки, щоб розм'якшити парафін;

за необхідності замінюйте серветки, щоб увібрати все.

У разі необхідності, після цієї процедури можна використати спирт, змочивши в ньому стару щітку та протерши пляму. Однак спочатку протестуйте спирт на іншій ділянці, щоб пересвідчитися, що рідина не знебарвить килим.

Як видалити кольоровий парафін

Якщо свічка містить барвник і на килимі залишилися сліди кольору, є кілька способів вивести пляму після того, як більша частина парафіну буде видалена.

Нанести спирт: цей метод діє для будь-якого кольору або типу килима, а все, що потрібно - нанести кілька крапель медичного спирту на забруднену ділянку і промокнути пляму паперовим рушником.

Зробити пасту з кисневого відбілювача та води: цей спосіб можна використати для будь-якого кольору і типу килима, крім вовняного. Нанесіть пасту на пляму і залиште принаймні на чотири години, після цього видалити залишки за допомогою пилососа.

Протерти перекисом водню: перекис можна використати для будь-якого типу білого килима - для цього слід нанести рідину на пляму і перекис діятиме як відбілювач.

Як видалити пляму від натурального воску

Від парафіну натуральний віск відрізняється складом - містить ефіри і жири - а також жовтуватим кольором. Це дещо ускладнює процес видалення. До того ж жир у воску вимагає більш агресивних засобів - як-от нашатир та скипидар.

Для того, щоб прибрати натуральний віск з килима, радять зробити наступне:

Ось один із способів, як прибрати свічку з килима:

змішати скипидар зі нашатирем в пропорції 1:1;

нанести розчин на пляму воску за допомогою губки, попередньо перевіривши дію засобу на іншій ділянці;

за 30 хвилин видалити віск та засіб м'якою щіткою;

пропилососити килим і залишити висихати без застосування фену.

Як почистити килим від воску з барвниками

У цьому випадку, щоб прибрати пігмент, радять промити пляму до початку видалення воску з барвником. Після цього чистити килим рекомендують робити наступним чином:

видаліть якомога більше воску так само, як у випадку з прозорим парафіном, без використання спирту;

після того, як на серветці не буде воску, нанесіть засіб для очищення килимів, або зробіть розчин самостійно - змішавши теплу воду і безбарвний мийний засіб;

зачекайте, поки подіє засіб, або ж, якщо використовувалася "домашня" суміш, видаліть рідину з воском за допомогою губки;

промийте ділянку килима водою і дочекайтеся висихання;

пропилососьте килим, щоб підняти ворс.

Такі способи можуть допомогти видалити плями від воску та парафіну - прозорих та з барвниками. Проте, якщо килим старовинний або ручної роботи, краще віднести його в хімчистку або запитати додаткової рекомендації килимаря.