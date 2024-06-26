Как убрать твердый воск от свечи из ковра: простые решения для тщательной очистки

Свечи, кроме создания романтической атмосферы, во время блекаутов используются и с практической целью - для освещения помещения. Однако нередко жидкий воск капает на пол или ковер, из которого убрать эти пятна сложнее.
О том, как удалить воск и парафин с ковра, говорит РБК-Украина (проект Styler).
Удалить воск и парафин из ворса ковра действительно не так сложно, однако процедура несколько отличается в соответствии с материалом, из которого сделана свеча. К тому же это определяет выбор чистящих средств для ковра.
Ведь состав продукта влияет на то, как крепко "держится" расплавленная свеча в волокнах.
Как удалить прозрачный парафин с ковра
Убрать пятно от прозрачного парафина из ковра, вероятно, легче всего - этот продукт обычно не содержит красителей, которые "застревают" в волокнах.
В первую очередь стоит дождаться застывания парафина - или охладить его. Ошибочно пытаться удалить парафин, пока он еще редкий или мягкий - так он может лишь глубже проникнуть в ворс.
Для ускорения охлаждения парафина положите несколько кубиков льда в пластиковый герметичный пакет для хранения продуктов, который следует поместить на пятно и оставить на 10 минут.
После этого, чтобы убрать парафин с ковра, следует выполнить следующие шаги:
В случае необходимости после этой процедуры можно использовать спирт, смочив в нем старую щетку и протерев пятно. Однако сначала протестируйте спирт на другом участке, чтобы убедиться, что жидкость не обесцвечивает ковер.
Как удалить цветной парафин
Если свеча содержит краситель и на ковре остались следы цвета, существует несколько способов вывести пятно после того, как большая часть парафина будет удалена.
Как удалить пятно от натурального воска
От парафина натуральный воск отличается составом - содержит эфиры и жиры - а также желтоватым цветом. Это несколько усложняет процесс удаления. К тому же жир в воске требует более агрессивных средств - таких, как нашатырь и скипидар.
Для того чтобы убрать натуральный воск с ковра, советуют сделать следующее:
Вот один из способов, как убрать свечу с ковра:
Как почистить ковер от воска с красителями.
В этом случае, чтобы убрать пигмент, рекомендуют промыть пятно до начала удаления воска с красителем. После этого чистить ковер рекомендуют делать следующим образом:
Такие способы могут помочь удалить пятна от воска и парафина - прозрачных и с красителями. Однако, если ковер старинный или ручной работы, лучше отнести его в химчистку или запросить дополнительную рекомендацию ковровщика.
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При написании материала использовались следующие источники: Real Simple, Ковросервіс.