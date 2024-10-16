Як прибрати подряпини на дерев'яному паркеті: 11 простих лайфхаків

Зафарбувати восковим олівцем

Маленькі, але глибокі подряпини можна замаскувати звичайним восковим олівцем, підібраним за кольором до поверхні. Спочатку потрібно злегка нагріти олівець, а потім зафарбувати пошкодження.

Надлишки воску слід акуратно видалити за допомогою пластикового шпателя. Щоб поверхня була як нова, її рекомендують відполірувати.

Нанести майонез

Майонез є незвичним, але непоганим засобом для очищення і видалення подряпин на дерев'яному паркеті, оскільки його олії просочуються в деревину, зволожуючи волокна.

Крім того, його густа текстура дає майонезу час, необхідний для того, щоб глибоко вбратися в деревину. Щоб позбутися подряпин на паркеті, нанесіть майонез на серветку та відполіруйте пошкоджені місця.

Потерти горіхом

Волоські горіхи містять чудові природні пом'якшувальні речовини та коричневі барвники, які відновлюють і покращують вигляд зношеної, подряпаної деревини.

Покладіть горіхи в тепле місце, щоб розігріти олії, а потім потріть подряпини на підлозі невеликими круговими рухами. Залиште олію на кілька хвилин, а потім відполіруйте паркет м'якою тканиною.

Протерти кокосовою олією

Кокосова олія також може мінімізувати подряпини на нешліфованій або щойно відшліфованій підлозі.

Нанесіть тонкий шар кокосової олії пензлем або губкою, залиште на п'ять хвилин, а потім відполіруйте м'якою тканиною, щоб надати дереву більш насичений колір.

Почистити содою з оливковою олією

Поєднання харчової соди та оливкової олії допоможе зменшити та видалити подряпини на дерев'яному паркеті. Спершу ретельно пропилососьте підлогу, а потім нанесіть харчову соду, змочену кількома краплями оливкової олії, на зіпсовані ділянки.

Зачекайте п'ять хвилин, а потім обережно відполіруйте підлогу м'якою губкою. Після цього ретельно витріть поверхню вологою ганчіркою і висушіть рушником.

Зчистити наждачним папером

Значні подряпини на поверхні паркету можна зчистити разом з шаром лаку, а потім заново пофарбувати деревину. Для цього слід використовувати дрібний наждачний папір, після цього ретельно прибравши стружку та пил. Важливо терти лише за напрямом волокон деревини.

Щоб вберегти деревину від дії вологи, після видалення подряпин, покрийте паркет воском або лаком. Для блиску після висихання засобу поверхню слід відполірувати ганчіркою.

Зафарбувати йодом

Йод, медичний препарат, який зазвичай використовується при порізах, може допомогти зафарбувати подряпини на паркеті Змочіть ватну кульку в рідині та потріть пошкодження.

Витріть надлишки йоду серветкою з мікрофібри. Втім, з часом йод може змінювати колір, тож не варто використовувати його для маскування великих за площею пошкоджень.

Зашпаклювати

Паркет навіть з глибокими подряпинами все ще можна врятувати, зашпаклювавши пошкодження. Проте перед цим також слід підготувати поверхню:

зніміть захисне покриття наждачним папером

приберіть пил від деревини

нанесіть шпаклівку на подряпини

після висихання шпаклівки вирівняйте поверхню наждачним папером

приберіть пил

нанесіть лакове або воскове захисне покриття

Важливо підбирати шпаклівку, яка після засихання буде кольору паркету. Тоді ремонт буде абсолютно непомітним.

Протерти оцтом з оливковою олією

Оливкова олія, змішана з оцтом, може допомогти позбутися незначних подряпин на паркеті. Для цього змішайте однакові частини білого оцту та оливкової олії в невеликій мисці.

Використовуючи серветку з мікрофібри, круговими рухами втирайте суміш у подряпану поверхню, доки пошкодження не стануть менш помітними.

Зафарбувати олівцем для брів

Щоб позбутися подряпин на темному дерев'яному паркеті, можна скористатися трюком олівцем для брів на масляній основі. Проте переконайтеся, що колір фарби максимально відповідає кольору поверхні.

Протерти кавою

Для маскування подряпин на паркеті темного кольору можна використати міцно заварену каву. Занурте серветку з мікрофібри в охолоджену заварену каву і потріть подряпину круговими рухами.

Для більшої ефективності та насиченого кольору можна також натерти подряпину використаною кавовою гущею.