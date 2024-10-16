Как убрать царапины на деревянном паркете: 11 простых лайфхаков

Закрасить восковым карандашом

Маленькие, но глубокие царапины можно замаскировать обычным восковым карандашом, подобранным по цвету к поверхности. Сначала нужно слегка нагреть карандаш, а затем закрасить повреждения.

Излишки воска следует аккуратно удалить с помощью пластикового шпателя. Чтобы поверхность была как новая, ее рекомендуют отполировать.

Нанести майонез

Майонез является необычным, но неплохим средством для очистки и удаления царапин на деревянном паркете, поскольку его масла проникают в древесину, увлажняя волокна.

Кроме того, его густая текстура дает майонезу время, необходимое для того, чтобы глубоко впитаться в древесину. Чтобы избавиться от царапин на паркете, нанесите майонез на салфетку и отполируйте поврежденные места.

Потереть орехом

Грецкие орехи содержат прекрасные природные смягчающие вещества и коричневые красители, которые восстанавливают и улучшают вид изношенной, поцарапанной древесины.

Положите орехи в теплое место, чтобы разогреть растительные масла, а затем потрите царапины на полу небольшими круговыми движениями. Оставьте масло на несколько минут, а затем отполируйте паркет мягкой тканью.

Протереть кокосовым маслом

Кокосовое масло также может минимизировать царапины на нешлифованном или только что отшлифованном полу.

Нанесите тонкий слой кокосового масла кистью или губкой, оставьте на пять минут, затем отполируйте мягкой тканью, чтобы придать дереву более насыщенный цвет.

Почистить содой с оливковым маслом

Сочетание пищевой соды и оливкового масла поможет снизить и удалить царапины на деревянном паркете. Сначала тщательно пропылесосьте пол, а затем нанесите пищевую соду, смоченную несколькими каплями оливкового масла, на испорченные участки.

Подождите пять минут, затем осторожно отполируйте пол мягкой губкой. После этого тщательно протрите поверхность влажной тряпкой и высушите полотенцем.

Очистить наждачной бумагой

Значительные царапины на поверхности паркета можно счистить вместе со слоем лака, а затем заново покрасить древесину. Для этого следует использовать мелкую наждачную бумагу, после чего тщательно убрав стружку и пыль. Важно тереть только по направлению волокон древесины.

Чтобы уберечь древесину от воздействия влаги, после удаления царапин покройте паркет воском или лаком. Для блеска после высыхания средства поверхность следует отполировать тряпкой.

Закрасить йодом

Йод, медицинский препарат, обычно используемый при порезах, может помочь закрасить царапины на паркете. Смочите ватный шарик в жидкости и потрите повреждения.

Вытрите излишки йода салфеткой из микрофибры. Впрочем, со временем йод может изменять цвет, так что не стоит использовать его для маскировки больших по площади повреждений.

Зашпаклевать

Паркет даже с глубокими царапинами все еще можно спасти, зашпаклев повреждения. Однако перед этим также следует подготовить поверхность:

снимите защитное покрытие наждачной бумагой

уберите пыль от древесины

нанесите шпатлевку на царапины

после высыхания шпатлевки выровняйте поверхность наждачной бумагой

уберите пыль

нанесите лаковое или восковое защитное покрытие

Важно подбирать шпатлевку, которая после засыхания будет цвета паркета. Тогда ремонт будет совершенно незаметным.

Протереть уксусом с оливковым маслом

Оливковое масло, смешанное с уксусом, может помочь избавиться от незначительных царапин на паркете. Для этого смешайте одинаковые части белого уксуса и оливкового масла в небольшой миске.

Используя салфетку из микрофибры, круговыми движениями вотрите смесь в поцарапанную поверхность, пока повреждения не станут менее заметными.

Закрасить карандашом для бровей

Чтобы избавиться от царапин на темном деревянном паркете, можно воспользоваться трюком карандашом для бровей на масляной основе. Однако убедитесь, что цвет краски максимально соответствует цвету поверхности.

Протереть кофе

Для маскировки царапин на паркете темного цвета можно использовать крепко заваренный кофе. Окуните салфетку из микрофибры в охлажденный заваренный кофе и потрите царапину круговыми движениями.

Для большей эффективности и насыщенного цвета можно натереть царапину использованной кофейной гущей.