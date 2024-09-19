Як правильно розставити продукти у холодильнику, щоб вони довго не псувалися

Де які продукти зберігати у холодильнику

Сучасні холодильники - складні пристрої: щоб різні продукти зберігалися довго, потрібно знати, яка температура має бути в камері холодильника та морозильнику, у якій зоні краще зберігати молоко, фрукти, свіже м'ясо та тістечка.

На верхніх та середніх полицях найкраще зберігати:

вершкове масло,

ковбасні вироби,

кондитерські вироби,

готову їжу.

Овочі та фрукти в холоді швидко втрачають смак, тому для них виробники часто передбачають спеціальні відсіки з температурою близько 8 °C. Якщо такого відсіку немає, кладіть їх вище.

До речі, помідори, огірки та зелень взагалі краще не класти в холодильник, щоб вони не стали "пластиковими" на смак. А ось яблука, груші, сливи, капуста чудово почуваються при температурі 8 °C.

Температура на нижніх полицях і в "зоні свіжості"

На нижніх полицях температура близько +2 °C - це найхолодніша зона холодильника. Тут краще зберігати свіже м'ясо, рибу та молочні продукти.

У багатьох холодильниках є "зона свіжості" - висувний ящик з температурою близько 0-1°C. Якщо таке відділення є, там можна зберігати м'ясо, рибу, тверді сири.

У певних моделях можна самостійно регулювати температуру в "зоні свіжості" від -3 до +3 °C.

Що зберігати на дверцятах

На дверцятах температура може досягати 10 °C, тому молоко і яйця краще зберігати в іншому відсіку, наприклад, на середніх або нижніх полицях. На дверцятах краще залишати соуси, майонез, лимони, напої, плавлені сири.

А ви знали, що яйця краще не зберігати на дверцятах холодильника? (фото: Freepik.com)

Яка температура має бути в морозильнику

Якщо морозильник повністю заповнений замороженими продуктами, краще виставити дуже низьку температуру (від -20 до -25 °C), щоб вистачило холоду для всіх продуктів.

Морозильник частково порожній? Достатньо буде -16 або -18 °C. Важливо не перевантажувати морозильне відділення, щоб було місце для циркуляції холодного повітря, і не залишати його зовсім порожнім: заповнюйте хоча б наполовину.

Як зрозуміти, що температура в холодильнику виставлена неправильно

Якщо молоко скисло раніше зазначеного терміну, продукти на дотик занадто теплі або льодяні, покладіть на верхню полицю звичайний спиртовий термометр на 20 хвилин.

Запишіть результат і виміряйте температуру на інших полицях. Якщо показники термометра не відповідають очікуванням, змініть налаштування температури. Якщо ситуація не змінюється - час викликати майстра.