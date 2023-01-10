Токсичний Bonduelle? Українські супермаркети прибирають з продажу всю продукцію: що сталося

Українські супермаркети почали прибирати зі своїх полиць продукцію французької компанії Bonduelle, а Національне агентство з питань протидії корупції закликає запровадити проти них санкції.

Що ж сталося насправді та чи потрібно негайно відмовлятися від горошку та кукурудзи – читайте у матеріалі Styler.

Продуктові подарунки окупантам

Напередодні Нового року у забороненій російській соціальній мережі VK з'явилося повідомлення у групі "Ярцево.Live" про те, що окупантам було передано вітальні продуктові кошики з продукцією компанії Bonduelle. У кожну корзину вклали листівку "Повертайтесь із перемогою".

Інформація швидко розлетілася соціальними мережами й вже в перші дні січня почав спалахувати скандал.

Реакція України

Першим відреагувало агентство з питань запобігання корупції. У НАЗК закликали запровадити санкції проти французької компанії Bonduelle Group.

"Bonduelle привітала з Новим роком учасників СВО, передавши 10 000 вітальних продуктових кошиків до яких була додана та листівка: "Повертайтеся з перемогою". Як було сказано, у самій компанії підкреслили, що підтримка захисників є невід'ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу. Компанія Bonduelle не планує залишати російський ринок і продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну", - сказано в повідомленні агентства.

А після публікації від НАЗК у Twitter про те, що Bonduelle включили до списку спонсорів тероризму, соціальними мережами прокотилися хвилі обурення та заклики бойкотувати продукцію цієї компанії. Також про компанію, яка спонсорує тероризм, почали говорити політики.

Що відбувається в українських супермаркетах

У популярних торгових точках України повідомили, що вирішили відмовитись від продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про забезпечення консервованими овочами російських військових.

Про те, що вся продукція компанії буде прибрана з полиць, розповіли у пресслужбах Varus, Novus, Aushan, АТБ та Сільпо.

У деяких супермаркетах попередили, що товар на полицях – це залишки від попередніх закупівель товару й нові закупівлі зупинено з 4 січня.

Позиція Bonduelle

В офіційному акаунті французької компанії Bonduelle у Twitter 30 грудня з'явився запис наступного змісту:

"Російські соціальні мережі поширили інформацію, що вводить в оману, про наш бізнес у Росії. Ця інформація, а також заяви, що приписуються Bonduelle і його напрямок абсолютно неправильне. Група Bonduelle продовжує свою діяльність в Росії з єдиною метою - забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в Росії та сусідніх країнах".

3 січня в тому ж акаунті з'явився інший запис : "Ми спростовуємо фейкові новини, що розповсюджуються, і розуміємо, які емоції вони викликають. Ми підтверджуємо помилковість цих тверджень".

Також з'явилася офіційна відповідь на звинувачення на сайті компанії:

"Група Bonduelle підтверджує це спростування і хотіла б уточнити, що:

· Група Bonduelle не відправляла і не доручала відправлення будь-якій третій стороні будь-яких коробок з продукцією Bonduelle та вітальними листівками до російської армії.

· Фотографії, опубліковані 30 грудня 2022 р., на яких видно ящики з продукцією Bonduelle, є підробкою.

· Цитати керівництва Bonduelle Russia, опубліковані 30 грудня 2022 р., є фальшивими та необґрунтованими”, - сказано у публікації.