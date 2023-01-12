Старий Новий рік в Україні: як відзначають це свято та що робити не можна

В Україні в середині січня відзначають свято, аналогів якому немає у багатьох інших країнах – Старий Новий рік. Він виник через розбіжності Юліанського календарем з Григоріанським календарем. Між двома календарями різниця в 13 днів і за старим календарем Новий рік починається в ніч із 13 на 14 січня.

Які є традиції святкування, прикмети та заборони - читайте у матеріалі Styler.

Чому ми відзначаємо Старий Новий рік

Це свято – рідкісний історичний феномен, який з'явився у вигляді додаткового свята через зміну літочислення. Відзначають його у країнах, де використовують Юліанський календар.

Юліанський календар відстає від Григоріанського на 13 днів У 1918 році було ухвалено рішення про перехід на Григоріанський календар усіх країн на території, що належала до колишнього СРСР. І під час переходу дата зустрічі нового року змістилася на 14 січня.

Ще цей вечір називають Щедрим – 14 січня відзначають Василя та Маланки.

Як відзначають Старий Новий рік

Традиції на Святвечір 13 січня схожі на традиції інших різдвяних свят. Цей день також називають Другою Вечерею. На вечерю за столом збирається вся родина. Одягають чистий одяг та читають молитви. Обмежень по стравах немає, оскільки піст вже закінчився.

На стіл обов'язково ставлять Щедру кутю - з молоком, маслом та горіхами, багато м'ясних та рибних страв, обов'язково має бути сало, вареники та капуста з копченостями.

Після вечері ходять у гості до сусідів і просять вибачення за можливі образи – щоб зустріти новий рік у мирі та злагоді. Також цей вечір часто використовують для сватання.

Молоді люди намагаються заставати ввечері вдома своїх обраниць, аби посвататися. Зробити це складно, оскільки 13 січня можна щедрувати дівчатам і зазвичай вони повертаються ближче до півночі.

Вранці 14 січня зазвичай проводять обряд посівання і в цьому ритуалі беруть участь лише хлопці та хлопці. Саме вони мають зайти першими до будинку першого дня Нового року. Посівають на багатство, гарний урожай та ситий рік. Дівчатам не можна посівати та заходити до будинку першими.

Напередодні Старого Нового року дівчата збираються та ворожать на свою долю, на нареченого, на майбутній шлюб.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Напередодні Старого Нового року не можна вимовляти слова "тринадцять" і рахувати дрібні монети - це може принести сльози та неприємності наступного року.

Не можна 13 і 14 січня позичати, а також давати в борг - весь рік пройде в боргах.

Не можна лаятись за святковим столом, казати поган слова, бажати комусь зла.

Не можна зустрічати свято у брудному, старому або дуже темному одязі.

Якщо ввечері напередодні Старого Нового року у двері постукає випадковий мандрівник – його необхідно обігріти, нагодувати та дати їжі в дорогу – весь рік буде ситим та щасливим.