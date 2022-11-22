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Як правильно їсти при тривалих вимкненнях світла, щоб не угробити здоров'я

Як правильно організувати харчування при тривалих вимкненнях світла (фото: pexels.com)
Автор: Василина Копитко

Часті перебої з електроенергією порушують звичний режим українців. Зокрема впливають й на харчування - люди налягають на напівфабрикати, рідше їдять теплу їжу, не дотримуються правильного раціону. Це все негативно відбивається на здоров'ї.

Про те, як правильно побудувати харчування при тривалих вимкненнях світла, розповідаємо у матеріалі Styler.

На що зважати при побудові раціону

За будь-яких обставин харчування повинно бути повноцінним - містити білки, жири, вуглеводи, клітковину. Користуйтесь правилом здорової тарілки:

1/2 - мають становити салати чи овочі холодної обробки, (крім картоплі). Фруктів може бути вдвічі менше за овочів.

1/4 - корисні білки (риба, птиця, морепродукти, субпродукти, яйця, квасоля).

1/4 - гарнір зі складних вуглеводів (картопля, рис, макарони, гречка).

Уникайте перероблених продуктів (ковбас, сосисок, бекону та ін.). Стежте, аби прийом їжі був регулярним.

В осінньо-зимовий період ще й слід акцентувати на теплих стравах. Якщо немає можливості розігріти, то хоча б завчасно вийміть їх з холодильника, аби ті набули кімнатної температури.

Яким має бути здорове харчування (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Де шукати білки

На білки багаті консерви - рибні і м’ясні у власному соку чи томаті. Також підійде консервована квасоля, сочевиця, паштет рибний або печінковий. Білка багато міститься і в сирах - моцарелі, феті, бринзі і в твердих сортах.

Продукти, багаті на вуглеводи

Раціон обов'язково має містити хліб. Найкраще брати із цільного зерна, з висівками або насінням. Також можна вводити у харчування хлібці, лаваш, крупи як сухі, так і консервовані, сублімовані супи.

У раціоні повинні бути присутні коренеплоди. Буряк можна купувати одразу готовий у вакуумному упакуванні.

Крупи можна завчасно залити водою та залишити на ніч - до ранку вони розбухнуть і стануть придатними для споживання

Для перекусу підійдуть сухофрукти, але не у великій кількості. Також батончики протеїнові або з горіхами та сухофруктами, пастила.

Найкращі джерела клітковини

Подбайте, аби у вас завжди була зелень, капуста, огірки, томати, перець, цибуля, часник. Це найкращі джерела клітковини. Підійдуть і оброблені продукти - квашена капуста, огірки, помідори, кабачкова ікра, консервовані горошок та кукурудза.

Додайте у раціон фрукти: яблука, груші, виноград, цитрусові, банани.

Продукти, багаті на жири

Правильний раціон обов'язково має містити жири. Додавай до страв олію, горіхи, насіння льону, кунжуту, гарбузове, соняшникове. Багато жирів містять і оливки, маслини, сало, печінка тріски, горіхова паста.

При можливості завчасно відварюйте яйця або нежирні сорти м’яса.

Раніше ми ділились порадами дієтолога про те, що і як не можна їсти на роботі, щоб не угробити здоров'я.

Читайте також про те, які п'ять продуктів пришвидшать схуднення та врятують від переїдання.

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