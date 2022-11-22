Как правильно есть при длительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье

Частые перебои с электроэнергией нарушают привычный режим украинцев. В частности, влияют и на питание - люди налегают на полуфабрикаты, реже едят теплую пищу, не соблюдают правильный рацион. Это все негативно отражается на здоровье.
О том, как правильно построить питание при продолжительных отключениях света, рассказываем в материале Styler .
В любых обстоятельствах питание должно быть полноценным - содержать белки, жиры, углеводы, клетчатку. Используйте правило здоровой тарелки:
1/2 - должны составлять салаты или овощи холодной обработки (кроме картофеля). Фруктов может быть вдвое меньше овощей.
1/4 - полезные белки (рыба, птица, морепродукты, субпродукты, яйца, фасоль).
1/4 - гарнир из сложных углеводов (картофель, рис, макароны, гречка).
Избегайте переработанных продуктов (колбас, сосисок, бекона и др.). Следите, чтобы прием пищи был регулярным.
В осенне-зимний период еще и следует акцентировать внимание на теплых блюдах. Если нет возможности разогреть, то хотя бы заранее извлеките их из холодильника, чтобы те приобрели комнатную температуру.
Каким должно быть здоровое питание (facebook.com/phc.org.ua)
Белками богаты консервы - рыбные и мясные в собственном соку или томате. Также подойдет консервированная фасоль, чечевица, рыбный или печеночный паштет. Белка много содержится и в сырах - моцареллы, фете, брынзе и в твердых сортах.
Рацион обязательно должен содержать хлеб. Лучше всего брать из цельного зерна или семенами. Также можно вводить в питание хлебцы, лаваш, крупы как сухие, так и консервированные, сублимированные супы.
В рационе должны присутствовать корнеплоды. Свеклу можно купить сразу готовую в вакуумной упаковке.
Крупы можно заранее залить водой и оставить на ночь - к утру они разбухнут и станут пригодными для потребления.
Для перекуса подойдут сухофрукты, но не в большом количестве. Также батончики протеиновые или с орехами и сухофруктами, пастила.
Позаботьтесь, чтобы у вас всегда была зелень, капуста, огурцы, томаты, перец, лук, чеснок. Это лучшие источники клетчатки. Подойдут и обработанные продукты - квашеная капуста, огурцы, помидоры, кабачковая икра, консервированные горошек и кукуруза.
Добавьте в рацион фрукты: яблоки, груши, виноград, цитрусовые, бананы.
Правильный рацион обязательно должен содержать жиры. Добавляй к блюдам масло, орехи, семена льна, кунжута, тыквенные, подсолнечные. Многие жиры содержат и оливки, маслины, сало, печень трески, ореховая паста.
По возможности заранее отваривайте яйца или нежирные сорта мяса.
Раньше мы делились советами диетолога о том, что и как нельзя есть на работе, чтобы не угробить здоровье.
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