Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ

Уникайте суворих обмежень

Постійна відмова собі в улюбленому десерті рано чи пізно призведе до зриву. Зрештою ви не досягнете своєї цілі та не зможете втратити вагу чи вести здоровіший спосіб життя.

Тож замість суворих обмежень спробуйте контролювати кількість солодощів, яку споживаєте, та не відмовляйте собі щоразу в задоволенні.

Наприклад, ви можете їсти "заборонені" солодощі кілька разів на тиждень. Домовтеся з собою також про певну кількість і час, коли ви можете це зробити.

Проте водночас якщо не відчуваєте бажання з'їсти чогось солодкого, змушувати себе тільки через те, що прийшов час, не варто.

Дотримуйтеся балансу в харчуванні