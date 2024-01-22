UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ

Як їсти солодке і не поправлятися (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Існує стереотип, що для правильного харчування потрібно повністю відмовитися від солодощів. Насправді печиво й цукерки можна "вписати" у здорову модель харчування протягом усього життя.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.

Уникайте суворих обмежень

Постійна відмова собі в улюбленому десерті рано чи пізно призведе до зриву. Зрештою ви не досягнете своєї цілі та не зможете втратити вагу чи вести здоровіший спосіб життя. 

Тож замість суворих обмежень спробуйте контролювати кількість солодощів, яку споживаєте, та не відмовляйте собі щоразу в задоволенні.

Наприклад, ви можете їсти "заборонені" солодощі кілька разів на тиждень. Домовтеся з собою також про певну кількість і час, коли ви можете це зробити.

Проте водночас якщо не відчуваєте бажання з'їсти чогось солодкого, змушувати себе тільки через те, що прийшов час, не варто.

Дотримуйтеся балансу в харчуванні

  • Зменште розмір порції.
  • Додавайте на тарілку рослинну їжу.
  • Їжте без поспіху. Це забезпечує краще насичення для організму.
  • Додайте фізичної активності. Почати можна зі звичайного ходіння, а кількість кроків можна вимірювати за допомогою крокоміру.

Раніше ми розповідали, в яких продуктах найбільше цукру.

Читайте також, яку кашу можна їсти навіть на вечерю та не турбуватися про фігуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
солодкеМінстерство охорони здоров'я УкраїниПоради дієтолога