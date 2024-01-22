Как правильно включить сладости в здоровый рацион: советы от Минздрава

Есть стереотип, что для правильного питания нужно полностью отказаться от сладостей. На самом деле печенье и конфеты можно "вписать" в здоровую модель питания всю жизнь.
Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава на странице Facebook.
Постоянный отказ себе в любимом десерте рано или поздно приведет к срыву. В конце концов вы не добьетесь своей цели и не сможете потерять вес или вести здоровый образ жизни.
Поэтому вместо строгих ограничений попробуйте контролировать количество потребляемых сладостей и не отказывайте себе каждый раз в удовольствии.
К примеру, вы можете есть "запрещенные" сладости несколько раз в неделю. Договоритесь с собой также об определенном количестве и времени, когда вы можете это сделать.
Однако если не испытываете желания съесть чего-то сладкого, заставлять себя только из-за того, что пришло время, не стоит.
Раньше мы рассказывали, в каких продуктах больше всего сахара.
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