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Как правильно включить сладости в здоровый рацион: советы от Минздрава

Как есть сладкое и не поправляться (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Есть стереотип, что для правильного питания нужно полностью отказаться от сладостей. На самом деле печенье и конфеты можно "вписать" в здоровую модель питания всю жизнь.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава на странице Facebook.

Избегайте строгих ограничений

Постоянный отказ себе в любимом десерте рано или поздно приведет к срыву. В конце концов вы не добьетесь своей цели и не сможете потерять вес или вести здоровый образ жизни.

Поэтому вместо строгих ограничений попробуйте контролировать количество потребляемых сладостей и не отказывайте себе каждый раз в удовольствии.

К примеру, вы можете есть "запрещенные" сладости несколько раз в неделю. Договоритесь с собой также об определенном количестве и времени, когда вы можете это сделать.

Однако если не испытываете желания съесть чего-то сладкого, заставлять себя только из-за того, что пришло время, не стоит.

Соблюдайте баланс в питании

  • Уменьшите размер порции.
  • Добавляйте на тарелку растительную еду.
  • Ешьте без спешки. Это обеспечивает лучшее насыщение для организма.
  • Добавьте физическую активность. Начать можно с обычной ходьбы, а количество шагов можно измерять с помощью шагомера.

Раньше мы рассказывали, в каких продуктах больше всего сахара.

Читайте также, какую кашу можно есть даже на ужин и не беспокоиться о фигуре.

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