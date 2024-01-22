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Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ

Україна, Понеділок 22 січня 2024 11:21
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Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ Як їсти солодке і не поправлятися (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Існує стереотип, що для правильного харчування потрібно повністю відмовитися від солодощів. Насправді печиво й цукерки можна "вписати" у здорову модель харчування протягом усього життя.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.

Уникайте суворих обмежень

Постійна відмова собі в улюбленому десерті рано чи пізно призведе до зриву. Зрештою ви не досягнете своєї цілі та не зможете втратити вагу чи вести здоровіший спосіб життя.

Тож замість суворих обмежень спробуйте контролювати кількість солодощів, яку споживаєте, та не відмовляйте собі щоразу в задоволенні.

Наприклад, ви можете їсти "заборонені" солодощі кілька разів на тиждень. Домовтеся з собою також про певну кількість і час, коли ви можете це зробити.

Проте водночас якщо не відчуваєте бажання з'їсти чогось солодкого, змушувати себе тільки через те, що прийшов час, не варто.

Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ

Дотримуйтеся балансу в харчуванні

  • Зменште розмір порції.
  • Додавайте на тарілку рослинну їжу.
  • Їжте без поспіху. Це забезпечує краще насичення для організму.
  • Додайте фізичної активності. Почати можна зі звичайного ходіння, а кількість кроків можна вимірювати за допомогою крокоміру.

Як правильно включити солодощі до здорового раціону: поради від МОЗ

Раніше ми розповідали, в яких продуктах найбільше цукру.

Читайте також, яку кашу можна їсти навіть на вечерю та не турбуватися про фігуру.

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