Как правильно включить сладости в здоровый рацион: советы от Минздрава

Есть стереотип, что для правильного питания нужно полностью отказаться от сладостей. На самом деле печенье и конфеты можно "вписать" в здоровую модель питания всю жизнь.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава на странице Facebook .

Избегайте строгих ограничений

Постоянный отказ себе в любимом десерте рано или поздно приведет к срыву. В конце концов вы не добьетесь своей цели и не сможете потерять вес или вести здоровый образ жизни.

Поэтому вместо строгих ограничений попробуйте контролировать количество потребляемых сладостей и не отказывайте себе каждый раз в удовольствии.

К примеру, вы можете есть "запрещенные" сладости несколько раз в неделю. Договоритесь с собой также об определенном количестве и времени, когда вы можете это сделать.

Однако если не испытываете желания съесть чего-то сладкого, заставлять себя только из-за того, что пришло время, не стоит.

Соблюдайте баланс в питании