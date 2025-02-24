Як правильно витирати екрани телевізора та монітора, щоб з часом не пошкодувати

Екран телевізора або монітора з часом накопичує пил, плями та відбитки пальців, що може погіршити чіткість зображення. На щастя, зробити екран знову блискучим дуже просто, якщо у вас є під рукою правильні інструменти, і ви знаєте методи.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться порадами, як чистити екрани плазмових телевізорів, а також комп'ютерних моніторів.
Щоб екран телевізора залишався чистим і забезпечував найкращу картинку, його потрібно чистити раз на тиждень. Регулярне очищення допоможе уникнути накопичення пилу та відбитків пальців і продовжить термін служби вашого телевізора. Крім того, підтримання екрана в чистоті дозволяє зберегти чіткість зображення без зайвих плям і забруднень.
Перед тим як почати чистити екран, є кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати:
Перед початком прибирання переконайтеся, що у вас є все необхідне:
Щоб очистити екран плоского телевізора, потрібно створити розчин із дистильованої води та білого оцту. Для цього:
Попри те, що очищення екрана телевізора важливе, існують кілька помилок, яких слід уникати:
Зберігаючи ці поради на увазі, ви зможете не тільки очистити екран телевізора, але й забезпечити йому довгий термін служби без втрати якості зображення.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.