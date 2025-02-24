Як правильно витирати екрани телевізора та монітора, щоб з часом не пошкодувати

Як часто потрібно чистити екран телевізора

Щоб екран телевізора залишався чистим і забезпечував найкращу картинку, його потрібно чистити раз на тиждень. Регулярне очищення допоможе уникнути накопичення пилу та відбитків пальців і продовжить термін служби вашого телевізора. Крім того, підтримання екрана в чистоті дозволяє зберегти чіткість зображення без зайвих плям і забруднень.

Поради щодо очищення екрана телевізора

Перед тим як почати чистити екран, є кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати:

Спочатку потрібно прибрати пил з екрана без використання очищувальних засобів.

Не тисніть на екран занадто сильно, щоб не пошкодити його та не залишити подряпин.

Не давайте очищувальним засобам довго залишатися на екрані, оскільки це може призвести до пошкодження через вологу.

Використовуйте тільки м'які тканини, щоб уникнути подряпин.

Для чистки найкраще підходить мікрофібровий рушник, який ефективно прибирає пил і не залишає подряпин.

Матеріали, які знадобляться для чищення екрана

Перед початком прибирання переконайтеся, що у вас є все необхідне:

Мікрофібровий рушник

Білий оцет

Дистильована вода

Ізопропіловий спирт (для трубкових телевізорів)

М'яка суха щітка

Неправильне чищення екрана може зіпсувати вашу техніку (фото: Freepik.com)

Як почистити плоский плазмовий, LCD, LED та OLED телевізори

Щоб очистити екран плоского телевізора, потрібно створити розчин із дистильованої води та білого оцту. Для цього:

Вимкніть телевізор і витягніть його з розетки, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків.

За допомогою мікрофібрового рушника акуратно протріть весь екран від пилу.

Змішайте рівні частини білого оцту та дистильованої води в пульверизаторі.

Розпиліть суміш на чистий мікрофібровий рушник.

Вільно та обережно витирайте екран, рухаючись по ньому у вигляді літери S, щоб волога не залишалася на поверхні.

Дайте телевізору висохнути на повітрі.

Як не можна чистити екран телевізора

Попри те, що очищення екрана телевізора важливе, існують кілька помилок, яких слід уникати:

Не використовуйте агресивні хімічні засоби. Засоби для очищення скла або побутові мийні засоби можуть містити абразиви, що пошкодять поверхню екрана. Це може призвести до подряпин або втрати чіткості зображення.

Не використовуйте вологі серветки або паперові рушники. Вологі серветки можуть залишати розводи, а паперові рушники - мікропошкодження екрана. Для чищення завжди використовуйте мікрофібровий рушник.

Не тисніть на екран. Під час чищення уникайте сильного натиску на поверхню телевізора, оскільки це може пошкодити пікселі або навіть призвести до тріщин.

Не допускайте надмірної вологості. Чистити екран потрібно сухою тканиною, а не заливаючи його водою. Волога може потрапити в електроніку та пошкодити телевізор.

Зберігаючи ці поради на увазі, ви зможете не тільки очистити екран телевізора, але й забезпечити йому довгий термін служби без втрати якості зображення.