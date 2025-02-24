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Як правильно витирати екрани телевізора та монітора, щоб з часом не пошкодувати

Як чистити екран телевізора, щоб не зіпсувати (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Екран телевізора або монітора з часом накопичує пил, плями та відбитки пальців, що може погіршити чіткість зображення. На щастя, зробити екран знову блискучим дуже просто, якщо у вас є під рукою правильні інструменти, і ви знаєте методи.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться порадами, як чистити екрани плазмових телевізорів, а також комп'ютерних моніторів.

Як часто потрібно чистити екран телевізора

Щоб екран телевізора залишався чистим і забезпечував найкращу картинку, його потрібно чистити раз на тиждень. Регулярне очищення допоможе уникнути накопичення пилу та відбитків пальців і продовжить термін служби вашого телевізора. Крім того, підтримання екрана в чистоті дозволяє зберегти чіткість зображення без зайвих плям і забруднень.

Поради щодо очищення екрана телевізора

Перед тим як почати чистити екран, є кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати:

  • Спочатку потрібно прибрати пил з екрана без використання очищувальних засобів.
  • Не тисніть на екран занадто сильно, щоб не пошкодити його та не залишити подряпин.
  • Не давайте очищувальним засобам довго залишатися на екрані, оскільки це може призвести до пошкодження через вологу.
  • Використовуйте тільки м'які тканини, щоб уникнути подряпин.
  • Для чистки найкраще підходить мікрофібровий рушник, який ефективно прибирає пил і не залишає подряпин.

Матеріали, які знадобляться для чищення екрана

Перед початком прибирання переконайтеся, що у вас є все необхідне:

  • Мікрофібровий рушник
  • Білий оцет
  • Дистильована вода
  • Ізопропіловий спирт (для трубкових телевізорів)
  • М'яка суха щітка

Неправильне чищення екрана може зіпсувати вашу техніку (фото: Freepik.com) 

Як почистити плоский плазмовий, LCD, LED та OLED телевізори

Щоб очистити екран плоского телевізора, потрібно створити розчин із дистильованої води та білого оцту. Для цього:

  • Вимкніть телевізор і витягніть його з розетки, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків.
  • За допомогою мікрофібрового рушника акуратно протріть весь екран від пилу.
  • Змішайте рівні частини білого оцту та дистильованої води в пульверизаторі.
  • Розпиліть суміш на чистий мікрофібровий рушник.
  • Вільно та обережно витирайте екран, рухаючись по ньому у вигляді літери S, щоб волога не залишалася на поверхні.
  • Дайте телевізору висохнути на повітрі.

Як не можна чистити екран телевізора

Попри те, що очищення екрана телевізора важливе, існують кілька помилок, яких слід уникати:

  • Не використовуйте агресивні хімічні засоби. Засоби для очищення скла або побутові мийні засоби можуть містити абразиви, що пошкодять поверхню екрана. Це може призвести до подряпин або втрати чіткості зображення.
  • Не використовуйте вологі серветки або паперові рушники. Вологі серветки можуть залишати розводи, а паперові рушники - мікропошкодження екрана. Для чищення завжди використовуйте мікрофібровий рушник.
  • Не тисніть на екран. Під час чищення уникайте сильного натиску на поверхню телевізора, оскільки це може пошкодити пікселі або навіть призвести до тріщин.
  • Не допускайте надмірної вологості. Чистити екран потрібно сухою тканиною, а не заливаючи його водою. Волога може потрапити в електроніку та пошкодити телевізор.

Зберігаючи ці поради на увазі, ви зможете не тільки очистити екран телевізора, але й забезпечити йому довгий термін служби без втрати якості зображення.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.

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